Karácsony Gergely: Az iskola nem gyerekmegőrző

Hatalmas érdeklődés közepette zajlott le hétfő este a Független Diákparlament által szervezett miniszterelnök-jelölti vita, amelyen Karácsony Gergely (MSZP-Párbeszéd), Szél Bernadett (LMP) és Vona Gábor (Jobbik) vett részt. Orbán Viktor távol maradt.

Legutóbb akkor láttam ilyen sok diákot egy teremben, amikor még én is a vizsgázók között ültem - fogalmazott Szél Bernadett (LMP), akit láthatóan meglepett, mennyien jelentek meg a budapesti Gödör Klubban, hogy meghallgassák a miniszterelnök-jelöltek vitáját. És valóban: a rendezvény helyszínéül szolgáló terem teljesen megtelt, a közönség háromnegyede fiatalokból állt.

Maga a vita ugyanakkor nem hozott meglepő fordulatokat (az ellenzéki pártok oktatáspolitikai programja is számost ponton fedi egymást), a legkardinálisabb kérdésekben valamennyi jelölt egyetértett. Az oktatási rendszer központosításának felszámolása, megfelelő finanszírozás, a tanárok és diákok terheinek csökkentése, az egyenlőtlenségek megszüntetése - csak néhány azon pontok közül, amelyek hétfő este szóba kerültek, és amelyek megoldására mindhárom jelölt ígéretet tett. -

Az iskola nem gyerekmegőrző - jelentette ki Karácsony Gergely (MSZP-P). Voltak azonban feszültebb pillanatok is. Miután Vona Gábor (Jobbik) arról beszélt, hogy XXI. századi oktatást kell létrehozni, Karácsony felvetette, a Jobbik programja mennyire lehet XXI. századi, miközben a tankönyvpiac államosítását lényegében a Jobbik korábbi elképzelése alapján hajtotta végre a Fidesz. Vona erre azt felelte, ő nem a múltról, inkább a jövőről szeretne beszélni. Szél Bernadett pedig azt a kérdést szegezte Karácsonynak, mi a garancia arra, hogy az MSZP miniszterelnök-jelöltjeként képes keresztülvinni elképzeléseit, szerinte ugyanis az MSZP-nek is van bőven elszámolni valója, úgy véli, a szocialista párt kormányon nem úgy cselekedett, ahogyan Karácsony most beszél. A szűk időkeretek és a vita moderálása miatt sajnos úgy alakult, hogy Karácsony erre nem tudott reagálni.

Előkerült az oktatási minimumprogram is, amit a Jobbik kivételével valamennyi ellenzéki párt aláírt. Vona azt mondta: a szegregáció felszámolása terén nem a célokkal, hanem a módszerekkel nem értettek egyet. Karácsony emlékeztette a Jobbik elnökét, a szakma széleskörűen egyetért abban, hogy a szegregáció ellen integrált oktatással kell küzdeni. Azt pedig Vona is elismerte: az oktatási ágazat irányítását mentesíteni kell a pártpolitikától, vissza kell adni a szakpolitikának.

Juhász Dániel