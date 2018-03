Üzent a mandulafa, itt a tavasz! - Fotó

Péntektől igencsak széttartanak a lehetséges forgatókönyvek, amelyek közül akadnak szélsőséges verziók is a következő hétvége időjárására vonatkozóan - írtuk meg tegnap az Országos Meteorológiai Szolgálat információját, amelyben azt is hozzátették, hogy szerintük még ne cseréljük még le a téli gumikat az autónkon. Azzal is riogattak, hogy a hétvégén lehűlés jön, és jövő héten visszatérhetnek az éjszakai fagyok is. Ezek után öröm nézni Sóki Tamás (MTI) fotóját, amin egy virágzó mandulafa üzeni: akárhogyis, a tavasz végül eltakarítja az útból a telet.