Vér és Nagy-Magyarország-ábra - Így kampányolnak a határon túli magyarok között

"Egy vérből valók vagyunk" - ezzel a szlogennel kampányolnak valakik (egyelőre nem sikerült beazonosítani kilétüket) a határon túli magyarok között, olvasható a Szabad Magyar Szó cikkében. A Szerbiában kiadott napilap, a Magyar Szó szombati számában (ami nem azonos a Szabad jelzővel ellátott laptárssal) tájékoztató felhívásként jelent meg kétoldalas fizetett politikai hirdetés.

"Ikszelj! Mert magyarnak lenni túl határon innen és túl!; Ne bízzuk a szavazatunkat másra, számítsunk egymásra!" - harsogja a színes ábrákkal és fesztiválozó fiatalok képével feldobott hirdetés a Szabad Szóban. A reklám - ami néhány településen óriásplakátként is megjelent - azt is leírja, hogy bizonyos aktivisták készséggel segítenek kitölteni a szavazólapokhoz tartozó adatlapokat is, illetve, összegyűjtik majd az érvényes szavazatokat.

"Ikszelj, mert egy vérből valóak vagyunk" - politikai hirdetés a vajdasági Magyar Szó napilapban. Forrás: Szabad Magyar Szó

Nem tudni, ki áll a felhívás mögött, ugyanis a szervezet, amelynek „az aktivistái segíteni fognak” az érvényes szavazatok leadásában, nem nevezi meg magát a hirdetésben. Az sem derül ki, hogy az aktivisták honnan tudják, kiket kell majd felkeresniük.

A Szabad Magyar Szó szerint valószínű, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) áll a kezdeményezés mögött, ugyanis a párthoz köthető blogra is felkerült a hirdetés egy része - amit azóta egyébként elérhetetlenné tettek. A VMSZ minden esetre szerepel azok között a határon túli magyar szervezetek között, akik zsebébe nem is olyan rég milliárdokat tömködött a Fidesz. Ismert, hogy a 2014-es választáson egy mandátum többséggel szerezte meg a Fidesz–KDNP a kétharmados győzelmet, s épp ennyit jelentett a határon túli magyarok szavazata, akik túlnyomórészt a kormánypárt támogatói.