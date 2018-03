"Ezért? Jézus Úr Isten" - Negyedmilliárdnyi közös pénzből készült a "vizes" filmecske

230 millió forintból készült utókommunikációs film az egyébként is 5 milliárdos hirdetési költségekkel büszkélkedő vizes VB-ről, számol be a közbeszerzési adatbázis alapján a G7. Mint írják, hónapokig próbálták kideríteni, konkrétan mire ment el a negyedmilliárd forint, de csak a közelmúltban sikerült a portálnak megszerezni a filmet. A G7-nek nyilatkozó filmes szakember úgy nyilatkozott erről: "230 millió ezért a filmért? Jézus Úr Isten".

A filmre kiírt közbeszerzés nyertese – akárcsak a korábbi hasonló feladatok esetében – a több kormánytaggal, köztük Seszták Miklóssal és Szijjártó Péterrel is jó kapcsolatot ápoló Kuna Tibor konzorciuma lett. A spot az akkori közlés szerint 2017. augusztus 21-e után került volna adásba. Azóta pedig egyetlen utókommunikációra vonatkozó kérdésre sem válaszoltak.

Hosszú nyomozás után néhány hete azonban eljutott a G7-hez a videó, amelyről értesüléseik szerint úgy beszélnek, mint az utókommunikációs filmről.

Állítólag ebből készültek még más vágatok is: a portál úgy értesült, lehet például egy fél órás változat is, aminek nem sikerült a nyomára bukkanni. Viszont még ha létezne is ez, a 230 millió a G7 által megkérdezett szakértők szerint akkor is legalább százszoros túlárazás.

A film állítólag a prominens sportpolitikai vezetők számítógépén fent van, és különböző konferenciákon le is vetítik, de a használata ennyiben ki is merül. A 230 millió az elmúlt évek legsikeresebb magyar filmjeinek költségvetéséhez képest is kimagasló összeg. Az Oscar és Golden Globe-díjas Saul fiát 450 millió forintból készítették el, és 270 ezren látták. Az Arany Medve-díjas Testről és lélekrőlt pedig 420 millió forinttal támogatta a Filmalap. Mindkét film közel két óra hosszú.

