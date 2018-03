Öröm a zsiráfcsaládban - Kisborjú Nyíregyházán

Zsiráfborjú látott napvilágot a Nyíregyházi Állatparkban. A 2 hetes bika borjú szépen cseperedik - újságolja a közösségi portálon az intézmény.

Kopogtatott a gólya a Nyíregyházi Állatpark Afrika élővilágát bemutató kifutórendszerében, a Tarzan ösvényén. Az eddig 5 főből álló zsiráf család ugyanis egy újabb taggal gyarapodott. A 450 napnyi vemhességi idő után világra jött kis zsiráf jó egészségnek örvend, s egyelőre anyjával él együtt, de pár nap múlva meg fog ismerkedni a csapat többi tagjával is.

A Nyíregyházi Állatparkban jelenleg három felnőtt nőstény (Bogi, Laura, Vanesa, ), egy hím (Árpi), s 2 fiatal egyed él; a 2 hetes borjú mellett , Kamilla a 3.5 éves nőstény is megtekinthető. A kis zsiráf születése után aggódtunk, hiszen Laura a 9 éves zsiráf mama első borját a 3.5 éve született Kamillát, nem nevelte. Őt a gondozók etették az első hónapokban. Szerencsére Laura, megérett az anyaságra, s az első pillanattól kezdve gondoskodóan neveli borját. A 180cm magas, kb. 70kg-os bika borjú egyelőre anyatejjel táplálkozik, s féléves korában kezd majd átszokni a szálas takarmányra, ám 12-16 hónapos koráig még menüjében az anyatej is szerepel.

A tudomány jelenlegi állása szerint a zsiráfok kilenc alfaját különítik el,mintázatuk és afrikai élőhelyük alapján él. A Nyíregyházi Állatparkban alfajtiszta Rotschild -zsiráfok élnek, afrika patásokkal- Grevy-zebrákkal, s számos ritka antilop fajjal közös kifutóban.

Rothschild-zsiráfok (Giraffa camelopardalis rothschildi) a zoológusként is elismert híres bankár, Walter Rothschild (1868-1937) után kapták nevüket. Eredetileg Ugandában, Kenyában, illetve Dél-Szudánban őshonosak, ezért Uganda zsiráfnak is szokták nevezni. Veszélyeztetett patásnak számít, a természetben kevesebb mint 700 egyed él belőlük. A világ állatkertjeiben nagyjából 450 Rothschild-zsiráfot tartanak számon, köztük 6 itt, a Nyíregyházi Állatparkban él. A most született borjú a nyolcadik Nyíregyházán született zsiráf - írják a Facebook-on.