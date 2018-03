A svédországból "menekült" nő már 2016-ban a budai várban lakott

Évek óta Magyarországon él az M1 szombati Híradójában meginterjúvolt svéd-magyar nő, aki azt állította, hogy a svédországi migránshelyzet miatt betelt nála a pohár, így hazaköltözik - tudta meg a 24.hu.

„A biztonság miatt költözöm haza, szomorú, hogy amiatt kell elhagynom egy országot, mert nem kapok védelmet” – nyilatkozta a magyar származású, Svédországban nevelkedett nő, akiről már hétfőn kiderült, svéd állampolgárok ellen elkövetett hétrendbeli rágalmazásért, közbizalom elleni bűncselekményért és zaklatásért ítélték el otthonában. Állításaival ellentétben Stockholmban sem érhették munkába menet inzultusok, mivel egész máshol, Båstadban élt.

Sőt: 2016 nyarán hosszútávra bérelt ki egy lakást a Budai Várban, értesült a 24.hu. Az Anjou Házban, a Vár egyik legdrágább épületében lakott, ott ahol korábban Matolcsy György is igénybe vett egy "baráti kölcsönlakást" válása idején.

Igaz, végül a svéd-magyar nő csak rövid ideig élt ott, mert gyorsan elmérgesedett a viszonya a tulajdonossal. A lakástulajdonos azt mondta a 24.hu-nak, hogy a nő az édesanyját és két kutyáját is beköltöztette az ingatlanba, holott erről nem tett említést a szerződés megkötésekor. Amikor szóvá tették ezt, a nő hatalmas botrányt csapott a környéken, hogy kinyomozza, ki árulta be kutyáit a főbérlőnek. Szerződésbontáskor állítólag telefonon és e-mailen is zaklatni kezdte a tulajdonos családját, folyamatosan becsmérlő hangot ütött meg a levelekben, és azt állította, hogy grófi társaságának legjobb barátja maga Orbán Viktor.

A nő végül 100 ezres számlahátralékkal távozott.