Magyarország Cukormentes Tortája - Íme a döntősök

Különleges ízekkel lepték meg a Magyarország Cukormentes Tortája versenyben induló cukrászok a zsűrit. Az alapanyagok között szerepelt többek között a petrezselyem, a hársfavirág, a gyömbér, de megjelentek a már jól ismert alkotóelemek is, mint a piros gyümölcsök, a csonthéjasok, a túró vagy a kávé az első zsűrizésen, amelyet az Egy Csepp Figyelem Alapítvány és a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete rendezett a budapesti Zila Kávéházban.

A zsűri leginkább a kreatív megoldásokat és a harmonikus ízeket értékelte a legjobbak kiválasztásakor. A döntőbe 5 torta jutott, amelyek közül júniusban választják ki a Magyarország Cukormentes Tortája verseny 2018-as győztesét. A döntnököknek tetszettek a hagyományos ízek - málna, körte, cseresznye, szilva, túró, mogyoró –, de értékelték az újdonságokat is. Akadt olyan versenyző, aki petrezselyemmel fűszerezett citrommal, más csipkebogyó és hársfavirág párosítással, vagy éppen a kávé és a szilvalekvár fúziójával okozott felejthetetlen pillanatokat.

Idén is összetett szempontrendszer alapján, anonim módon értékelte a zsűri a tortákat. A bírálatnál a fő hangsúly az ízen, a küllemen, az összetételen, az újszerűségen volt. De a verseny jellegéből adódóan a szénhidrát- és kalóriaérték is fontos szempontot jelentett, hogy a kiválasztott édességek mindegyike a kiegyensúlyozott étrendbe illeszthető legyen, amelyet bátran fogyaszthatnak akár cukorbetegek is. A hozzávalókat a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége által ellenőrzött alapanyaglistáról választhatták a cukrászok.

A döntősök

Meggyes-túróhabos – Nándori Cukrászda, Budapest

Csipkerózsa – Édességlabor, Budapest

Habos feketecseresznye - Nándori Cukrászda, Budaoest

Meggyes felhőtorta - Suhajda Cukrászda, Budaörs

Szőke szilva - Édességlabor, Budapest

A Magyarország Cukormentes Tortája és a Magyarország Tortája verseny győztesét augusztus elején ismerheti meg a nagyközönség, és az augusztus 20-i ünnepségeken kóstolhatja meg először. Ezt követően az ország számos cukrászdája árusítja majd.

A Magyarország Cukormentes Tortája versenyt az Egy Csepp Figyelem Alapítvány indította el 2012-ben a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületével közösen azzal a céllal, hogy a cukrászok egészséges alapanyagokból, új technológiákkal készítsenek tortákat, és eközben az ország figyelmét is felhívják az egészségesebb táplálkozásra.