Száz bolhából színházat

Egy belvárosi színpadon két teátrum és a Sziámi AndFriends színészei és zenészei.

Pokoli aranykor címmel színházi koncertet tart a Müller Péter Sziámi AndFriends zenekar a Katona József Színház, és a Pintér Béla és Társulata vendégművészeivel: Ónodi Eszterrel, Stefanovics Angélával, Pintér Bélával, Thuróczy Szabolccsal, Egressy Zoltán író közreműködésével.

- Gesztus gesztusért cserébe, így kezdődött – válaszolja Müller Péter Sziámi a Pintér Béla és Társulatával való együttműködésről szóló felvetésre. - Pintér Béla egyszer felhívott azzal, hogy a Titkaink című előadásban szeretnék játszani a dalainkat. Később Temesváron egy fesztiválon léptünk fel, és a két csapat között elindult az egymásra hangolódás. Thuróczy Szabolcs betoppant egy próbánkra és elénekelte a Száz bolhát. Elementáris volt, ezért “nekiadtam”. Később a színházi társulat tagjai közül mindenki választott magának egy AndFriends számot, plusz mindenkivel énekeltem is egy duettet. Csákányi Eszterrel például Halmai Tamás és Takats Eszter Angyalduettjét – meséli a költő, dalszerző.

Színészek és zenészek együtt

Müller Péter Sziámi Egressy Zoltánnal A jövő vadhajnala címmel írt zenés darabot, amelyet novemberben mutatott be a Katona József Színház. Most a Nevess magadra! (A helyzet tragikus – de nem komoly...) című albumot játsszák el URH-, Kontroll Csoport- és Sziámi – klasszikusokkal kiegészítve a Petőfi Sándor utcai színpadon.

Müller Péter Sziámi szeret kilépni a megszokott keretek közül. Többször volt fesztiválalapító, a Szigeté és miskolci Bartók Plusz operafesztiválé is. Utóbbinak köszönheti Kesselyák Gergellyel való munkakapcsolatát. - Írtunk egy Hazatérés című operát, amelynek szerveződik a magyarországi és olaszországi bemutatója és mostanában jelenik meg egy olasz kiadónál. A Jávori Ferenc Fegyával közös, Lévy Straussról szóló, Farmerkirály című darabunkat pedig jövő márciusban mutatja be az Operettszínház – beszél terveiről Müller Péter Sziámi, akit április 1-jén a Gödör záróbuliján is láthatunk-hallhatunk (Kiss Llaci és barátai / URH- és Európa Kiadó dalok).

Infó: Pokoli aranykor - Müller Péter Sziámi AndFriends, március 16., Katona József Színház

Hompola Krisztina