Marad a bizonytalanság Pozsonyban

Nem született megállapodás a Fico-kormány sorsáról, a szlovák koalíció pártjai folytatják az egyeztetéseket az előrehozott választásokról. A kabinet jelenlegi formájában vélhetően nem folytathatja.

Március 19-én, hétfőn kerül a szlovák törvényhozás elé az ellenzéki pártoknak a Fico-kormány leváltását célzó bizalmatlansági indítványa, amelybe könnyen belebukhat a kabinet. A Jan Kuciak oknyomozó újságíró és menyasszonya meggyilkolása, utolsó befejezetlen írásának nyilvánosságra kerülése, amely fényt derített egyes kormányzati körök és a calabriai maffia kapcsolatára a rendszerváltás utáni legnagyobb utcai megmozdulásokat eredményezte Szlovákiában és mély kormányválságot idézett elő. Fico bizalmi embere, a belügyminiszter Robert Kalinák, akire nem először vetült korrupció gyanúja, túl későn, két hét után mondott le, ami sem a lakossági indulatokat nem tudta már csillapítani, sem a koalíciós válságot feloldani. A Bugár Béla vezette Híd hétfő esti döntése, miszerint előrehozott választásokat kell tartani, ellenkező esetben a párt kilép a koalícióból, mindenképpen megpecsételte a harmadik Fico-kabinet sorsát. Sem a Híd, sem az Andrej Danko vezette SNS nem követeli Fico lemondását, de mindkét koalíciós társ keresi a megoldást arra, hogy minél kisebb vesztességgel szálljon ki.

A Smer (Fico pártja) kedden délelőtt válságtanácskozásra ült össze a Híd hétfő esti döntése miatt, de hogy milyen döntésre jutottak, azt nem hozták nyilvánosságra. Egyelőre annyi biztos, hogy Fico nem mondott le, koalíciós társai sem követelik azt. Igaz, Danko a szlovák sajtónak nyilatkozva nem zárta ki, hogy még Fico leváltása is felmerülhet.

A koalíciós egyeztető tanács, a három párt vezetői tegnap elkezdték az egyeztetéseket az előrehozott választás kapcsán, mert bár Fico mindeddig mereven elzárkózott a lehetőségtől, a Híd döntése után nem igen van más lehetősége. Pontosabban egyetlen lehetősége van, a neonáci Kotleba pártjának támogatását kérni, de első kormánya idején már megtapasztalta a nemzetközi elszigetelést amiatt, hogy akkor a még ultranacionalista, Jan Slota vezette SNS-el szövetkezett, és vélhetően nem követi el ugyanazt a hibát. (A liberális szlovák napilap, a Sme értesülése szerint Fico kedd reggel Kotlebával is egyeztetett, de Kotleba is az előrehozott választások híve.)

Nemcsak a Híd-Most, hanem a másik felvidéki magyra párt, az MKP is az időelőtti voksolást sürgeti. Az MKP azonban kényes kommunikációs helyzetbe került. A pozsonyi Új szó szerint ugyanis kommunikációs zavart okozott az MKP-ban Orbán Viktor sorosozása a szlovák belpolitikai válság kapcsán. Az Orbán-kormány által egyedüli magyar érdekvédelmi szervezetként elismert Magyar Közösség Pártja (a Híd-Mostot kezdettől kizárta a nemzeti együttműködésből a budapesti kabinet) a március eleje óta tartó belpolitikai válság kezdetétől következetesen a Fico-kabinet lemondását követeli. Menyhárt József pártelnök több Facebook-posztban is éles szavakkal szólította fel távozásra a kormányt, és tartotta magát a partnernek tekintett jobboldali ellenzék kommunikációs vonalához, emlékeztet a szlovákiai magyar lap. A párt vezető politikusai megjelentek a „Soros és hálózata” által szervezettnek nevezett tüntetéseken is. A Budapesthez mindenben igazodó MKP-nak nagyon rosszul és rosszkor jött Orbán megszólalása, A legtöbb MKP politikus próbált úgy tenni, mintha meg sem történt volna, ám Samu István, az egyik elnökségi tag Facebook bejegyzésében azt állította: „El kell ismernünk: Orbán Viktor tanácsadói politikai analfabéták, amikor keverik az itteni helyzetet a magyarországi, valódi amerikai kormánymegdöntő szándékkal!”.

A pártelnök Menyhárt az Új Szó megkeresésére ugyan óvatosan fogalmazott, de leszögezte, az MKP narratívája a kormányválsággal kapcsolatban nem változott, Orbán Viktorral pedig nem beszélt a vitatott kijelentéséről.

A kormánybuktatás matematikai esélyei Az előrehozott választások kiírásához a 150 tagú pozsonyi parlamentben 90 voksra lenne szükség. A Smer-SNS-Híd koalíciónak 78 mandátuma van. A Hídnak 14 mandátuma van, ha ők az ellenzék mellé állnak akkor máris 86 voks áll rendelkezésre és arra is van remény, hogy egyesek átszavazzanak akár a Smerből, akár az SNS-ből. Az SNS ugyancsak hajlik az előrehozott voksolásra. Ha a bizalmatlansági indítvány átmegy, ha összejön a 90 voks, leghamarabb 110 nap múlva lehet a választást megrendezni, vagyis a nyári szabadságolások idején, így nagyobb az esélye az őszi időzítésnek. A halogatás azonban a mindenek ellenére stabil szavazótáborral rendelkező Smernek kedvezhet. A válság kirobbanása óta nem hoztak nyilvánosságra közvélemény-kutatási adatokat, de az azt megelőző állás szerint Fico alakíthatna újra kormányt.

Gál Mária