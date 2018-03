Renzi lemondása sem oldotta a káoszt

Maurizio Martina, a Demokrata Párt korábbi főtitkár helyettesét választották meg ügyvivőnek, miután hétfőn este immár ténylegesen lemondott Matteo Renzi pártelnök. Martina helyzete azonban nem egyszerű. A PD továbbra is megosztott abban a kérdésben, hogy vonuljon ellenzékbe a párt, vagy próbáljon meg koalíciót kötni az Ötcsillag Mozgalommal vagy a Silvio Berlusconi nevével fémjelzett jobboldali szövetséggel. Renzi és az őt támogatók az ellenzékiség mellett kardoskodnak, de népes azok tábora is, akik amellett érvelnek, hogy a PD-nek részt kell vennie a kormányzásban. A római válságülésen egyelőre azok voltak többségben, akik ellenzékben maradnának, a koalíciós tárgyalások április 2-a után indulnak. A PD tisztújítására is áprilisban kerül sor.