Semjénnek adóznia kellett volna a vadászat után

- Sokféle disznóság kiderült mostanában a hatalmasságokról, de Semjén Zsolt svédországi vadászata ezek közül az egyik leginkább kézzelfogható – mondta a Népszavának Ligeti Miklós, a Transparency International jogi igazgatója. Szavai szerint amíg az úgynevezett Zöld Könyv, vagyis a közszolgálati etikai kódex szigorúan szabályozza, milyen ajándékot fogadhat el egy "átlag" köztisztviselő – ennek kerete nem megy túl a bonbon-bor-virág-üzleti ebéd kategórián – addig egy országgyűlési képviselő vagy egy miniszter esetében jóval tágabbak a határok.

Az Országgyűlésről szóló 2012-es törvény ugyanis meglehetősen lazán kezeli a képviselői ajándék fogalmát. Annyi azért kihámozható a szabályozásból: egy képviselő a parlamenti munkájával összefüggésben legfeljebb egyhavi képviselői tiszteletdíjának megfelelő összegben fogadhat el ajándékot. Ez nagyjából 800 ezer forintot jelent évente. Ligeti Miklós szerint kérdés, hogy Semjén ajándékba kapott ötmilliós svédországi vadászata bármilyen összefüggésbe hozható-e parlamenti vagy miniszterelnök-helyettesi munkájával, de még ha így is lenne, az összeg akkor is meghaladja az elfogadható maximum hatszorosát.

A jogi igazgató szerint Semjén Zsoltnak fel kellett volna tüntetnie képviselő vagyonnyilatkozatában ezt a nagy értékű ajándékot, amelyhez hasonlót – miként az a Magyar Nemzet cikkeiből kiderült – az elmúlt néhány évben több alkalommal is kapott. Az adózási törvényeknek megfelelően az ilyen juttatások után minimum 15 százalék jövedelemadót kellene befizetni az államkasszába, de egyes szakértők szerint akár egyéb járulékok is terhelhetik az ajándék felhasználóját. Ráadásul kérdéses az is, hogy pontosan hány és milyen értékű út után kellene fizetnie Semjénnek, hiszen ő maga fogalmazott úgy: idő hiányában a rengeteg meghívásnak csak a töredékét tudja elfogadni. Vagyis adódik a kérdés, hogy a svédországi vadászatokon túl vajon milyen egyéb meghívásokból "mazsolázott még" a kereszténydemokraták elnöke.

A Transparency International várhatóan több eljárást is kezdeményez az ügyben.

Arra a kérdésünkre tegnap nem kaptunk választ a Miniszterelnöki Kabinetirodától, hogy Semjén Zsolt fizetett-e adót az ajándékvadászatok után. Miközben az kétséges, hogy fizetett-e adót, a Magyar Nemzet szerint az biztos: a kezdetektől igyekezett a nyilvánosság elől eltitkolni a vadászatot. Az egyik szervezőre hivatkozva ugyanis a lap azt írta: Semjén kérésére a lehető legnagyobb diszkrécióval kellett intézni az utazást, fegyvereket például azért nem vittek Magyarországról, hogy minél kevesebb adminisztrációval járjon, és nyom nélkül maradjon a politikus skandináv útja. Emiatt kellett Semjénnek egy egész szállodát foglalni, mert semmiképp nem szeretett volna véletlenül honfitársaival összefutni.

Doros Judit