Kósa "üzlettársa" - A rejtélyes csengeri asszony

Évekig szinte nyomorban élt az a csengeri család, amelynek egyik tagja – a háztartásbeli feleség – 1300 milliárd forintot bízott Kósa Lajosra, hogy abból vásároljon államkötvényt – mondták többen is a Népszavának az ország keleti felén, a romániai határszélen lévő kisvárosban. Ám később csoda történt: előkerült egy rejtélyes dokumentum, ami azt igazolta, hogy a Sz. család tetemes vagyont örökölt egyik németországi rokonuk után.

– Négy gyerekük van, a legidősebb lány harmincöt körüli, az utána következő fiú harminc, aztán van még egy huszonéves meg egy tizenkét éves fiú. Nekem a harmincéves fiú elég jó ismerősöm, ő dicsekedett vele annak idején, hogy akár az unokáik unokái is kacsalábon forgó palotában lakhatnak majd az örökségnek köszönhetően – mondta egy férfi. Ő maga ugyan nem látta az ezt igazoló dokumentumot, de úgy tudja, a papírok láttán ügyvédek és orvosok is adtak kölcsön a családnak. Ilyen kölcsönökből újították fel aztán a házukat, majd vettek egy másik, nagyobb házat, került a portára egy márkás személyautó, s egy mikrobusz, amely a Pólus Palace Hotel feliratot viselte. Volt, aki úgy tudja, hogy a Kósával bizniszelő asszony többször emlegette a városban, hogy tulajdonrészük van a hasonló nevű gödi szálloda és golfklubban. Erről a Magyar Narancs korábban megírta: a 90-es évek végén indult a projekthez a gödi önkormányzat biztosított 70 hektárnyi földet, s a várost ebben az időben a Gödi Lokálpatrióták Egyesülete, a Gödi Vállalkozók Egyesülete és a Fidesz-MDF koalíció irányította. A luxusgolfszálló azonban becsődölt, a hitelező CIB és a Magyar Fejlesztési Bank pedig futhatott a pénze után. Érdekes egybeesés, hogy a Kósát kedden mosdatni próbáló Pestisrácok.hu azt írta – nevén nevezve a csengeri asszonyt –, hogy "az a kalandos életű hölgy, akivel szemben százmilliós nagyságrendű visszaélés miatt nyomozás is folyt, ügyködéseivel jelentős kárt okozott a Magyar Fejlesztési Banknak, amit végül persze az adófizetők pénzéből kellett jóváírni."

A csengeriek azonban nem értik, hogy ez az egyszerű nő miként tudta átverni Kósa Lajost, ha egyáltalán átverésről van szó. Azt mondták, a család korábban egyszerű életet élt, volt, hogy a boltban csak hitelre tudtak vásárolni, sokszor kértek kölcsön. Pár éve azonban elindult a rongyrázás. Volt, aki felidézte: egyszer még a saját utcájukat is lezáratták, arra hivatkozva, hogy a német pénzügyminiszer érkezik hozzájuk, a temérdek vagyon átutalásáról tárgyalni. Mások szerint Kósa Lajost azzal "hintáztatták be", hogy a rengeteg pénzből létrehoznak majd egy pénzügyi alapot, s a befektetés kamatainak soráról ő dönthet, s olyan is akadt, aki szerint a térség egyik ismert tárgyagyártó cége is beszállt volna az asszony befektetéseinek kezelésébe.

A helyiek elmondták: a NAV körülbelül egy hónapja szállt ki a család székhelyére, s állítólag több iratot is lefoglaltak, nyomozás indult. A családfő, akit egyébként mindenki rendes, jóravaló és csendes embernek festettek le, nem sokkal később felakasztotta magát – ezt a 168 óra írta meg elsőként. Az asszony, akiről a csengeriek számára ma sem derült ki, hogy zseniális csaló vagy tényleg egy álomvagyon örököse, egyelőre házi őrizetben van, a lábára nyomkövetőt szereltek, de volt, aki kedden is láttak fényes nappal az utcán sétálva.

Doros Judit