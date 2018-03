Önkormányzatok felszámolás alatt

Tíz éve még még védte a helyhatóságokat a Fidesz, mára ellehetetlenítette azokat az Orbán-kormány, amely nem tűr meg semmilyen autonóm szervezetet.

Az önkormányzatiság a demokrácia egyik alapértéke, sőt alapfeltétele. Jelenleg felszámolás alatt áll – jelentette ki Wittinghoff Tamás, Budaörs polgármestere a Táncsics Alapítvány és a Friedrich Ebert Alapítvány közös konferenciáján, melynek résztvevői a települési önkormányzatok jelenét és jövőjét vitatták meg. Wittinghoff – aki az MSZP-PM miniszterelnök-jelöltje, Karácsony Gergely árnyékkormányában is helyett kapott, mint az önkormányzati ügyek felelőse – úgy vélekedett: egy önkormányzatnak ma minimális beleszólása van a helyi ügyekbe, sokszor még arról sincs tudomása, ha a saját tulajdonában lévő területen épül valami.

– Számomra különösen fontos, hogy egy új kormányban hangsúlyos szerepet kapjon az önkormányzatiság kérdése. Egy olyan önkormányzati rendszert kell kialakítani, ami stabil pénzügyi alapokkal rendelkezik, és nem kampánytól kampányig, hanem sokkal hosszabb távon terveznek vele – mondta Budaörs polgármestere.

Mindezzel Katona Tamás egyetemi tanár, volt közigazgatási államtitkár is egyetértett. Előadásában hangsúlyozta, az Orbán-kormány nem tűr semmilyen autonóm szervezetet, semmilyen ellensúlyt, ezért ha az áprilisi választások után is a jelenlegi kormánypártok maradnak hatalmon, az önkormányzatok helyzete – mind pénzügyileg, mind hatáskörök tekintetében – a jelenleginél is sanyarúbb lesz. Azokat a híreket, amelyek szerint választási győzelem esetén a Fidesz felszámolná az önálló önkormányzatokat a kétezer főnél kisebb településeken, Katona nem akarta kommentálni. De hozzátette: az elmúlt nyolc évben hozzászokhattunk, hogy minden rémhír igaz.

Azt ugyanakkor elismerte, fel kell mérni, valóban szükség van-e 3100 önkormányzatra, az ország el tud-e tartani ennyit. Katona szerint nem. Máté Antal, Nyírbátor polgármestere ezzel nem értett egyet. Úgy véli, az önkormányzatokat minden településen meg kell hagyni az embereknek, a legkisebb faluban is. Tóth József, Budapest XIII. kerületének szocialista polgármestere is ezen a véleményen van. – Ezt nem szabad gazdasági kérdésként kezelni. Az önkormányzatok a demokrácia biztosítéka. Mára az állam kiszolgálóivá silányították azokat, ezen kell változtatni – mondta.

A konferencián részt vett Csige Tamás, Hajdúdorog, Vécsi István, Ricse polgármestere, valamint Csabai Lászlóné is, aki 2010-ig 14 éven keresztül irányította Nyíregyházát. Mindannyian beszámoltak arról, hogy óriási hiba volt az önkormányzatoktól elvenni iskoláik működtetői jogát, illetve beszéltek a "csúfos" közmunka programról is, amit "alibimunkának" neveztek, miközben – hangsúlyozták – egy jól működő közmunka rendszerre nagy szükség lenne.

A konferencia zárásaként Tóth József idézett abból a levélből, amelyben a Fidesz 12 pontban állt ki az önkormányzatok jogaiért – még 2009 októberében (A listát akkor Kósa Lajos, Debrecen egykori fideszes polgármestere olvasta fel egy tüntetésen). "Minden önkormányzatnak joga van az ellenállásra a törvényes keretek között, ha a központi állam a létét, a törvényességet vagy az alkotmányosságot fenyegeti" - olvasható az utolsó, 12. pontban.

Juhász Dániel