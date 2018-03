Talpra magyar, hí a haza! - ellenzéki nagygyűlés

Karácsony Gergely a budapesti Fővám térre hívja a változást választó magyarokat. Közös értékek – közös ünnep.

„Nincs más dolgunk, mint megszervezni a változást akaró emberek többségét. Végre ne azt nézzük, ami elválaszt egymástól, hanem ami összeköt. Hogy április 8. után közösen építhessünk egy olyan Magyarországot, ahol a hatalom nem önmagát, hanem a magyar embereket gazdagítja!” – így invitálja Karácsony Gergely, az MSZP és a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje a március 15-i közös ellenzéki megmozdulásra a választókat délután 3 órára a budapesti Fővám térre. Zugló polgármestere még februárban írt nyílt levelet a demokratikus ellenzéki pártok listavezetőinek: ünnepeljenek közösen. – A vélemények és elképzelések különbözősége nem akadályozhatja meg azt, hogy az ellenzéki pártok közösen álljanak ki közös értékeik, a szabadság, a demokrácia és a változás szükségessége mellett – fogalmazott Karácsony.

A miniszterelnök-jelölt szerint még ha a pártok nem állapodtak is meg abban, milyen konstrukcióban működnek együtt a választáson, ha egyáltalán együttműködnek, március 15-én ettől függetlenül is kiállhatnak közös értékeik, a demokrácia és a szabadság mellett. „A közös ünneplés nem jelenti önállóságunk feladását. Még csak azt sem, hogy egyet kell értenünk mindenkivel, aki a közös színpadunkon szerepel. A kormányzati propaganda úgyis gátlástalanul odarajzol minket egy képre olyanokkal, akikkel sosem vállalnánk politikai közösséget” – írta, végül úgy érvelt: „Ne szerezzük meg azt az örömöt a Fidesznek, hogy hat-nyolc kisebb rendezvényt állíthat szembe saját megemlékezésével!” A március 15-i ünnep hosszú évek óta az aktuális politikai helyzetről is szól. Idén ez fokozottan így van, a kormányoldal és az ellenzék is kihasználja a választás előtti mozgósítási lehetőséget. Az utóbbi hetekben csökkent a korábbi apátia, nyilvánvalóvá vált az április 8-i tét. A Változás Szövetsége meghívójában a hódmezővásárhelyi polgármester-választás eredményét felidézve azt írja: „A Fidesz megrogyott… Egyértelmű, hogy kisebbségben vannak. Legyőzhetőek!”

A Fővám téren 15-én délután a Demokratikus Koalíció és az Együtt is ott lesz, viszont az LMP külön ünnepel. Karácsony Gergely Márki-Zay Pétert is meghívta. Hódmezővásárhely független, a teljes ellenzék által támogatott polgármestere azt mondta: csak akkor áll színpadra, ha Szél Bernadett és Vona Gábor is ott áll majd.

Fel, szavazni! Naptár szerint holnap ünnep lesz Magyarországon. Az 1848-as polgári forradalom és szabadságharc kitörésének napja. A 170. évforduló. Szimbolikus tartalmakat hordozó ünnep. A szabadság, a fejlődés, a modernizáció és a nemzeti tudat érzésének ünnepe. Szabadságunknak, haladó európaiságunknak az ünnepe. Ünnepelnénk tiszta szívvel, ha a felidézett történelmen kívül volna mit. A nemzet mai állapotában nem méltó örököse 1848-nak. Az a hatalom, amely nyolc éve szabad, majd manipulált választásokon került hatalomra, erőszakot tett mindazon, amiért 1848–49-ben a nép küzdött. Erőszakot tett mindazon, amit a nemzet azon a márciusi napon kívánt. Nincs béke e kettészakított honban, nincs egyetértés, a sajtó szabadsága korlátozott, az Országgyűlés a parlamentarizmus eszményének a megcsúfolása, a törvény előtti egyenlőség a bírák egyéni bátorságán múlik, a közös teherviselés helyett szegénységet látunk, miközben a hatalom mamelukjai módfelett gazdagodnak. Az egészségügy haldoklik, az oktatásba belefúl a fiatalok jövője. A nemzet eddig szinte csendben tűrt. Pedig ideje, hogy közösen ünnepeljen mindenki, aki hangosan kimondja: elege van a hatalomból. Hódmezővásárhelyen láttuk, mire képes a nép, ha leküzdve fásultságát közösen mozdul, aztán megtapasztalja: a hatalom legyőzhető. Alig több mint három hét múlva parlamenti választás lesz. Minden szavazatra szükség van, amelyet a szabad Magyarország jövőjére adnak le. Április 8-án mindenkire szükség van, hogy a kormány ne folytathassa a nemzetrombolást. Ez így tovább nem maradhat! A kormánynak mennie kell! - Friss Róbert

