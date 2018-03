Édesgyökér - Sokat segít, de árthat is

Az édesgyökér, az édesfa vagy cukorkóró néven is emlegetett, az ánizsra emlékeztető ízű és illatú gyökérrel rendelkező gyógynövény növény kedvező hatásai a népi gyógyászatban és a kínai orvoslásban is ismertek. Légúti betegségek megelőzésére és a pajzsmirigyre gyakorolt jótékony hatásai miatt - orvosi ellenőrzés mellett - akár hosszabb ideig is szedhető. Adagolásával azonban nem árt vigyázni, mert túlzott mennyiségben akár kellemetlen szövődményeket is okozhat – derül ki a Budai Endokrinközpont tájékoztatójából.

Sokoldalúan használható

Köhögés és influenza ellen teának készítve fogyasztják, de édes, mentaszerű íze miatt a kínai gyógynövényalapú szerekben is alkalmazzák édesítésre. Köptető, nyákoldó és gyulladáscsökkentő hatása mellett máj méregtelenítő és anti-allergén hatását is kimutatták. Gyomorvédő, -fekély kezelésére is használták, de főzete vízhajtó, így vesebajok esetén is jótékony hatású. Édes íze miatt a glycyrrhizin nevű édesítőszert nyerik ki belőle, amely nem árt a fogaknak és cukorbetegek is fogyaszthatják, hiszen nagyjából ötvenszer olyan édes, mint a cukor, de nulla a glikémiás indexe, vagyis nem emeli meg a vércukorszintet.

A hormonrendszerre is hat

Számtalan pozitív tulajdonsága mellett az édesgyökér a mellékvesekéreg hormontermelését fokozza, és csökkentheti a szérum tesztoszteront, ezáltal kiegészítő terápia lehet hirsutismus és PCOS esetén. Prof. Balázs Csaba endokrinológus elmondta, hogy japán kutatások szerint az édesgyökér fogyasztása az autoimmun pajzsmirigygyulladásban szenvedők számára is előnyös. Azt találták ugyanis, hogy napi maximum 500 mg édesgyökér jelentősen csökkentette az autoimmun folyamat jelzőjét, az antitestek (TPO és thyreoglobulin elleni antitestek) szintjét a vérben.

Ne túl sokat!

Kedvező tulajdonságai ellenére vigyázni kell a szedésével, mert túlzott és tartós fogyasztása megzavarhatja a szervezet nátrium és kálium szintjét. Ezért naponta 250-500 mg-ot, de legfeljebb 50 grammot lehet fogyasztani. Erős íze miatt önmagában nem használható, azonban kiváló édesítőszer: cukorkákban, rágógumiban és gyógyszerekben is találkozhatunk vele.