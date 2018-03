Döntsék el végre: hányszor együnk egy nap?

Úgy tartják, a napi ötszöri étkezés az ideális. Ez, Barcza Zsuzsanna dietetikus szerint az emberek többségére igaz is lehet, ha ezek mennyisége és minősége megfelelő. Jobb azonban, ha nem általánosítunk, és ahogy az étkezések minőségét, a mennyiségét és számát is személyre szabjuk. Abban az esetben például, ha valaki jelentősebb túlsúllyal rendelkezik, de a vércukorszintje normális, nincs inzulinrezisztenciája, akkor jobb, ha háromszor eszik egy nap. Minden étkezésnél ugyanis – mint megírtuk - a vércukorszinttel párhuzamosan az inzuliné is megemelkedik. Ha gyorsan követik egymást az étkezések; két-három óránként vagy akár még gyakrabban csipeget valamit, mindig több inzulin lesz a vérében, mint ahogy a zsírégetés megkezdődhetne. Ebben az esetben ez a folyamat éjszakára korlátozódik. Napi három, jól összeállított, azaz rostban gazdag étkezéssel a szervezet biológiai szinten, és jó eséllyel mentálisan sem éhezik, és közben fogyni is lehet. Ingadozó vércukorszint, egyéb problémák esetén négy-öt, megfelelően beállított és adagolt étkezést javasol a dietetikus.

Illusztráció: pexels.com

Időzítés

A három főétkezés mellett lehet tízóraizni és uzsonnázni is A reggeli főétkezésnek a felkelést követő egy órán belül, a vacsorának pedig lefekvés előtt három órával célszerű megtörténnie. Hat óra után akkor ne együnk, ha kilenckor le is fekszünk – oszlatja el az egyik népszerű tévhitet Barcza Zsuzsanna. Ha ugyanis sokkal korábban vacsorázunk, mint ahogy ágyba kerülünk, akkor még ébren megemésztjük, feldolgozzuk, felhasználjuk az ételt, éjszaka pedig éhezésre kárhoztatjuk a szervezetet. Bár éjjel inaktívak vagyunk, - remélhetőleg - nem végzünk sem fizikai, sem szellemi munkát, az alapanyagcsere fenntartásához, a vércukorszint stabilan tartásához szükség van energiára, ezért azt, ha valaki kihagyja a vacsorát, vagy a lefekvéséhez képest nagyon korán eszik utoljára, akkor a szervezete izomból fedezi. Ugyanezért nem tanácsos kihagyni a reggelit sem; akkor is biológiailag éheztetjük a szervezetet, ha nem érzünk éhséget. A dietetikus hangsúlyozta, fontos, hogy a két kisétkezés valóban kevés legyen, válasszunk például délelőtt 15-20 dekányi gyümölcsöt, délután pedig zsírszegény tejtermék, például kefirt.

Barabás Júlia