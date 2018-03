Reggel kicsi, este nagy - Hormonális okai is lehetnek

A legtöbb nő állandó harcban áll a hasi zsírpárnáival, sokszor megesik azonban, hogy a nagyobb pocak nem (csak) a sok zsíros és cukros étel eredménye, hanem puffadás okozza, amelynek kiváltó oka valamilyen hormonális probléma is lehet - mondta dr. Koppány Viktória, a Budai Endokrinközpont endokrinológusa

A puffadás egyik legszembetűnőbb jele a gyorsan változó haskörfogat. Előfordul, hogy a reggel még normális méretű has estére jelentősen megnő, amit ráadásul székrekedés, gázképződés, bélgörcs, teltségérzés is tetézhet. Ennek hátterében számtalan tényező állhat; gyakran a helytelen életmód okolható érte, de nem ritka, hogy IBS, ételintolerancia, illetve különböző hormonális zavarok okozzák. Első körben ezért érdemes odafigyelni a rendszeres testmozgásra, a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztásra, valamint az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozásra. Kerüljük a finomított szénhidrátokat, például a kelt tésztákat, a cukrot, a zsíros és fűszeres fogásokat, valamint fogyasszunk minél több rostban gazdag ételt. Ne kapkodva együnk, hanem lassan, hogy minél kevesebb levegőt nyeljünk közben.

Hormonzavar is okozhatja



Ha az életmódváltás nem vezet eredményre, lehet, hogy a hormonális rendszer a felelős. Terhesség során számtalan, a magzat fejlődését támogató hormonális változás megy végbe a szervezetünkben. Az ösztrogén és a progeszteronszint is megemelkedik, amelynek hatására lassul a bélműködés, hogy a baba megfelelő mennyiségű tápanyaghoz jusson. Ez viszont székrekedéssel, puffadással járhat.

A klimax a terhességhez hasonlóan óriási hormonális változásokkal jár, amely emésztőrendszeri tünetekben is megnyilvánul. Ekkor először a progeszteron, majd később az ösztrogén szintje csökken. Jelentősebb progeszteronhiány esetén, a bélmozgások lassulása miatt gyakori panasz lehet a puffadás, amelyre hormonterápia nyújthat megoldást.

Az ösztrogénszint emelkedése és a progeszteron szint csökkenése bármely életkorban bekövetkezhet, ami a kellemetlen tünetek - puffadás, elhízás, hajhullás, migrén, meddőség, libidó hiánya – mellett kóros állapotokat, betegségeket is - PCOS, mióma is - okozhat. Kezelésében az ösztrogén-hatású vegyszerek és ételek, például szója mellőzésén kívül sokat segíthet a progeszteronpótlás.

Pajzsmirigy alulműködés esetén az anyagcsere folyamatok lelassulnak, így a szervezet működése is csökkentett üzemmódra kapcsol: csökken a pulzus, a vérnyomás, lassul az emésztés és székrekedés alakul ki, amelynek gyakori kísérő tünete a puffadás. Ha a laborvizsgálat igazolja a problémát, gyógyszeres kezelés segíthet a tünetek megszüntetésében.

Az inzulinrezisztenciát sokszor nehéz felismerni, mert a tünetek félrevezetőek is lehetnek. A magasabb inzulinszint hajhullással, hízással, menstruációs zavarokkal, pattanásos, zsíros bőrrel és fokozott szőrnövekedéssel jár. Általában meddőség esetén derül fény a problémára. Az IR székrekedéssel és puffadással is együtt járhat, amelyet okozhatja maga a kóros állapot, de az azt eredményező helytelen táplálkozás is. A cukor és a finomított szénhidrátok ugyanis nagyban hozzájárulnak a fokozott gázképződéshez.