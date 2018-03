Tudjuk (meg), mit eszünk idén

2018-ban is megfér egymás mellett a helyi, egyszerűségre építő, a zöldségfókuszú és a multikulturálisan színes konyha. Egyre nagyobb szerepet kap a street food az éttermi kínálatban és – globálisan legalábbis – egyre fontosabb lesz a fenntarthatóság, az élelmiszerhulladék csökkentése – írta még februárban a Vendéglátás magazin. A Foodyny szerint a vegán táplálkozás előretörése, az ehető virágok alkalmazása és a Közel-Kelet ízvilága jellemzi az idei gasztronómiát

2017-ben a nagy eszmék – a fenntarthatóság, a helyi alapanyagok használata – mellett megjelent az egyszerűsödés igénye is. A 2018-as trendekben az újdonság keresése, a tavaly elhunyt, három Michelin-csillagos séf, Alain Senderens megfogalmazása szerinti „cseppnyi őrültség”, az egészség és az elveszett múlt iránti nosztalgia is folytatódik. A Top 20-as listában megjelenik a „low-carb” (alacsony szénhidráttartalmú) diétát támogató, a vegetáriánus/vegán közönség kedvét is kereső szénhidrát-helyettesítők (karfiolrizs, cukkinispagetti). „Menők” a helyi zöldségeket előtérbe helyező fogások is.

Top 20 ételtrend

Új metszésű húsok – olcsó, ízletes, jól grillezhető húsok Házi készítésű fűszerek, ételízesítők Street food inspirálta ételeket Etnikai konyhák ihlette reggelik Fenntartható tengeri élelmiszereket Egészséges gyermekételek Szénhidrát-helyettesítő zöldségek Ritkán használt gyógynövények Autentikus etnikai konyhák Egzotikus etnikai fűszerek Perui konyha Házi készítésű/kézműves savanyúságok Ősi állatfajták húsa Thai fagylalt Afrikai ízek Etnikai inspirációjú gyermekételek Új ízesítésű fánkok Gourmet-elemek a gyermekek ételében Etnikai ízesítők, szószok Ősi gabonafélék

A listából kimaradtak a házi készítésű hentesáruk, az ősi gyümölcsök és zöldségek, a házi készítésű/kézműves fagylaltok, valamint a fehérjében gazdag gabonák, a kézműves sajtok. A koncepciók új szempontja lett az élelmiszerveszteség csökkentése, amely arra ösztönzi az ételkészítőket, hogy az alapanyag minden részét használják fel.

Top 10 koncepcionális trend

Helyi beszerzési források A séf által meghatározott fast-casual koncepciók - egyszerű, gyors, kényelmesen elkészíthető ételek, ”felnőttek fast-foodja”, izgalmas ízek, szokatlan kombinációk és fúziós szellem Természetes alapanyagok, tiszta menük – jó minőségű, zöldségek, gabonák és fehérjék Az élemiszer-veszteség csökkentése – adagok csökkentése és az élelmiszerbankok támogatása Zöldségcentrikus konyha A környezet fenntarthatósága Helyi eredetű húsok és tengeri alapanyagok Helyben termesztett termékek Egyszerűség – összetevők számának csökkentése. Háztáji, őstermelői termékek

Kimaradt a tápérték és a „meal kits”, azaz az otthoni főzéshez előre kimért, előkészített, dobozolt, recepttel ellátott alapanyagok - olvasható a Vendéglátás magazin összeállításában.

Illusztráció: pexels.com

A Foodyny szerint a vegán táplálkozás előretörése, az ehető virágok alkalmazása és a Közel-Kelet ízvilága jellemzi az idei gasztronómiát. A megszólaltatott bloggerek szerint a gasztroforradalom második, vidéki felvonását éljük, közelebb kerülünk a természethez és új elgondolásban jelennek meg nagyanyáink kedvencei. Mautner Zsófia szerint idén erősödnek az „okos diéták”, vagyis azok az irányzatok, amelyek nem a tiltásról szólnak, hanem a kiegyensúlyozottabb táplálkozást részesítik előnyben. Jókuti András úgy véli, megjelenik a retrovonal: modernizálva érkeznek nagyszüleink gyerekkorának klasszikusai. És mint mondta: 2018-ban az egészség is jobban előtérbe kerül, több rost, friss, akár nyers zöldség, és valódi alapanyagok használata lesz jellemző a feldolgozott tömegtermékek helyett. Havas Dóra számára a legkedvesebb idei trend a savanyítás és a fermentálás előretörése. Ez, az egyszerű és egészséget támogató eljárás a legegyszerűbb ételeket is feldobja – mondta a gasztroblogger. Wessely Márta szerint a fenntarthatóságra való törekvés hangsúlyosabbá válik idén. Ennek egyik kulcskérdése a hulladékgazdálkodás is, amelyre az éttermeknek és a háztartásoknak is megoldást kell találniuk. Az ízekről a szakértő azt mondta a gasztroportálnak, a 2018-as konyhaművészet szívesen inspirálódik majd a Közel-Kelet, Mexikó és Portugália gasztronómiájából.

BJ