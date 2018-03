Kósa bizalmasai ma is együtt üzletelnek a csengeri nővel

A miniszter családi jogászának számító, Czeglédy ügyben is kiemelt szerepet játszó Fiák István ügyvéd most is közös ingatlancéget visz a Kósa Lajost ezermilliárddal megvezető hölggyel.

Finoman szólva sem bontotta ki Kósa Lajos tárca nélküli miniszter az igazságot a Magyar Nemzet cikke nyomán kirobban furcsa, ezermilliárdos kötvényügyben. Kósa tegnap még azt mondta, hogy őt egy "csengeri háztartásbeli hölgy" vezette meg azzal a mesével, hogy Németországból örökölt 1300 milliárd forintnyi eurót, illetve rávette őt, hogy vásároljon neki ebből magyar államkötvényeket. Kósa azt ugyanakkor nem árulta el, hogy miért lett volna szükség ehhez az ő közbenjárására. A miniszter azt állítja, 2016 körül rájött arra, hogy szélhámosságról van szó.

Ehhez képest a Szabolcshír nyomán most a Cívishír megírta: Kósa legbensőbb bizalmasának számító Fiák István ügyvéd ma is közös ingatlancéget (úgy hívják: Észak Atlanti Pénzügyi Befektetői Kft.) visz a csengeri hölggyel, Szabó Gábornéval. A 2012-ben alapított vállalkozást a debreceni vízipóló stadion címére jegyezték be. A cégnek három tulajdonosa van, Orendi Mihály a Kósa elnökölte korcsolyaszövetség ügyvezető igazgatója, Fiák István ügyvéd - sok egyéb titulusa mellett szintén a korcsolyaszövetség elnökségi tagja - egy családi vállalkozásán keresztül, illetve Szabó Gáborné csengeri vállalkozó, aki a Cívishír szerint azonos a Kósát megvezető hölggyel, akivel szemben a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) most is vizsgálatot folytat.

A jelenleg is Fiákkal közös cég sajátossága, hogy a debreceni származású Fiák nem egyszerűen csak Kósa jogásza, hanem évek óta egyik legfőbb bizalmasa, közeli munkatársa, hasonlóan Orendi Mihályhoz. Legutóbb a téli olimpián fotózták le Orendit és Fiákot Kósa társaságában. Mint azt lapunk több cikkben is feltárta, Fiák járt el Kósa anyjának sertéstelep vásárlásánál, majd Fiák adta el Kósa Lajos feleségének azóta is tisztázatlan körülmények között a 139 milliós eszközállományú Tócó-Pece Kft.-t mindössze 6 millió forintért. Úgy, hogy közben Kósa rendre Fiáknak és üzleti körének kedvező törvénymódosításokat nyújtott be. Bár ebben a Polt Péter vezette ügyészség sem látott problémát.

Kósa maga lapunknak nem is tagadta, hogy Fiákkal együtt dolgoztak a nyugdíjas szövetkezeti rendszer létrehozásán, szerinte ez a "közjót" szolgálta, ahogy a többi, iskolaszövetkezeti törvényjavaslata is, ahogy az is, hogy ellehetetlenítették Czeglédy Csaba működését. Fiák ugyanis a Czeglédy-ügy egyik főszereplője is. A kormánysajtó Czeglédyvel kapcsolatos, több mint egy tucat sajtóperben elbukott állításai javarészt a magát a károsult diákokat képviselőjének kinevező, a Magyarországi Diákvállalkozások Érdekvédelmi Szervezetét (DIákÉsz) vezető Fiák Istvántól származtak, akiről azt is megírtuk, hogy gyakorlatilag ellehetetlenítette, hogy a június óta előzetesben ülő Czeglédy Csaba magánúton kifizethesse azt a néhány diákot, akik a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) nyári rajtaütése miatt nem jutottak hozzá a fizetésükhöz. A DiákÉsz inkább látványosan Orbán Viktorhoz fordult segítségért, a Fidesz pedig később nagy csinnadratta közepette parlamenti határozatban nyilvánította bűnözőnek Czeglédy Csabát. Ugyanakkor a diákok kártalanítása hónapokat, ha nem egy fél évet csúszott az akció miatt.

A kormánysajtót az sem zavarta Fiák állításainak a kritikátlan átvételében, hogy Fiák látható, fideszes kötődése mellett üzleti kapcsolatrendszere Czeglédy Csaba konkurenciája volt. Hogy kerek legyen a történet, az Atlanti Pénzügyi Befektetői KFt.-ben cégben feltűnik bizonyos Czakó János is. Ez a név a Magyar Nemzet mai cikkéből ismerős: a most ismertetett közjegyzői okirat szerint egy rejtélyes megbízó - az MNO cikke azt sugallja: a csengeri hölgy - azt is állította magáról, hogy az ismert svájci cég, az Altenrhein Aviation AG részvényese. A közjegyzői iratokban pedig Kósa Lajos mellett felhatalmazott egy bizonyos Czakó Jánost is arra, hogy Kósa Lajos mellett másik megbízottként részt vehessen a cég 2013-as és 2015-ös részvényesi találkozóján, és ott képviselni a megbízót. Egy másik közjegyzői dokumentumból - melyet az MNO még nem tett közzé - az derül ki, hogy Czakót arra is felhatalmazták, hogy 2015 novemberében, illetve decemberében 25-25 millió eurót vegyenek fel a megbízó svájci széfjéből.

"Nem stróman az édesanyám" szól Kósa sajtótájékoztatóján A kissé indiszponált miniszter Érden tart a Modern Városok Program részeként sajtótájékoztatót. A háttérből valaki időről-időre Papp Réka Kinga aktvista "Nem stróman az édesanyám" című népies műdalát játssza be. A dal annak örömére készült, hogy lapunk korábban feltárta: Kósa Lajos idős édesanyja egy mátészalkai sertésteleppel lett gazdagabb, majd a telep rejtélyes mód hirtelen több mint százmillió forint állami forráshoz jutott. Édesanyám nem strómanja senkinek se" - mondta erre válaszul Kósa Lajos egy sajtótájékoztatón.

Batka Zoltán