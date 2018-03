Orbán Viktort csöppet sem rázza meg a Kósa-ügy

Minél nagyobb részt akart hasítani az örökségből Kósa Lajos, állítja a csengeri asszony rokona, miközben a településen azt mesélik, fűnek fának tartozott a miniszter "megbízója".

A miniszterelnök álláspontja a Kósa Lajost ért támadásokról: kampánylyukból kampányszél fúj - tolmácsolta tömören Orbán Viktor álláspontját Havasi Bertalan. Persze meglepő is lenne, ha a miniszterelnök a kampányfinisben lehúzná a Fidesz egyik arcát - igaz, az élet megteszi helyette. Egyre inkább komédiába fordul az ügy amiről először egy 1300 milliárdos botránynak nézett ki, mára viszont szívderítő csetepatévá szelídült. Most a 444.hu tekintette meg annak az asszonynak a szűkebb pátriáját, aki Kósa Lajost egy 4.3 milliárd dolláros örökség mítoszával kábította.

"Hajaj, a Kósa az járt ide szülinapozni is ezekhez. Benne volt ő is nyakig. Ezek meg mindenkitől pénzt kértek. Hogy a Kósától kértek-e azt nem tudom, szerintem neki inkább adtak, mert azzal a papírral, amit a Kósa aláírt, már tudtak itt tovább kéregetni. Meg akkor már hogyne adna egy csengeri fideszes annak, akivel a Kósa is üzletel?” - így írta le egy idős csengeri férfi Kósa Lajos és Sz. Gáborné viszonyát a 444.hu-nak.

Sz.-né álllítólag aki Csengeren is sokakat átvert a nem létező örökség meséjével. A mondás az volt, hogy a Németországban zenélő apja hatalmas örökséget hagyott rá, ezt viszont nagyon nehéz megszerezni. Viszont ha megjön a pénz, 40 százalékos kamattal téríti meg a neki adott kölcsönöket. „Ezek közben kisebb pénzekkel támogatták az iskolát, építettek maguknak szép házakat, és azt mondták, hogy ez már az örökségből van. De közben meg tartoztak mindenkinek."

„Azt viszont mindenképp tisztázni kell, hogy Sz. Gábor, a férj, aki sajnos önkezével vetett véget az életének, ő ebben nem tettestárs volt, hanem áldozat. Ő semmit nem tudott a feleség ügyeiről, egy nagyon rendes ember volt. Mikor jöttek a nyomozók, és kiderült, hogy itt mi folyik, a szégyenbe halt bele” - mesélték többen is az egyik helyi kocsmában Sz.-né férjéról, akiről kedden este írta meg a 168 Óra, hogy néhány hete öngyilkos lett. Több helyi is úgy gondolta, a közjegyzői dokumentumok is tőle szivároghattak ki a Magyar Nemzethez.

A 444.hu szeretett volna az asszonnyal is beszélni, ezért elment a csengeri házához, ahonnan többszöri csengetésre és köszönésre kijött egy középkorú férfi, aki azt mondta, minden kérdésre válaszol. Azt mondta, tényleg van örökség, de mindegy, mekkora és mindegy, honnan, viszont nem igaz, hogy Sz.-né fűnek-fának tartozik.

A rokon elismerte, hogy Kósa Lajos rengeteget járt Sz.-ékhez, és igyekezett megtenni mindent annak érdekében, hogy a remélt örökségből minél több jutalék kerüljön hozzá, végül azonban nem kapott pénzt. Kósától Sz.-né azt remélte, hogy a debreceni Fidesz vezetője latba veti majd politikai befolyását az örökség megszerzésének felgyorsítása érdekében, ez azonban nem történt meg.