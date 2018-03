Visznek mindent - Fideszes földszerzések Pest megyében

Elkészült Ángyán József legújabb, ezúttal a Pest megyei földárveréseket összegző jelentése, amelyet elsőként a Népszavához juttatott el. A volt vidékfejlesztési államtitkár korábban Fejér, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Jász-Nagykun-Szolnok és Borsod-Abaúj-Zemplén megye földügyeit vette górcső alá.

A legfrissebb elemzés szerint Pest megyében és Budapesten 17 ezer 286 hektár állami földet hirdettek meg árverésen, s ebből valamivekl több, mint kilencezer hektárt privatizáltak is. Ugyan a nyertesek száma nagynak tűnik - 149 árverezőhöz került valamennyi föld - de a területek háromnegyedét, vagyis több mint 6800 hektárt 27 nagy érdekeltség szerezte meg. Vagyis - miként korábban szintén jellemző volt az ország más részein - a kiválasztott keveseknek nagy, viszonylag sokaknak pedig igen kis területek jutottak.

Az elkelt területből több mint 7400 hektár - azaz közel 82 százaléka a gazdára talált földeknek - licitálás nélkül, kikiáltási áron, az európai földárak töredékéért, átlagosan hektáronként 1,6 millió forintért került az árverési nyertesekhez. - E megye adatai is igazolják, hogy hamisak azok a kormányzati állítások, amelyek szerint „versenyben kialakult piaci áron” jutottak a nyertesek az állami földterületekhez. Valódi licitálás, árverseny a birtoktestek kis hányadának, mindössze 3-4 százalékának árverésén alakult csupán ki. Ez a helyzet vélhetően annak is tulajdonítható, hogy a területek jelentős részét – bizonyára nem véletlenül – olyan nagy méretű birtoktestek formájában hirdették meg, amelyeknek akár több százmillió forintos kikiáltási árával a valóban helyben élő, ténylegesen gazdálkodó családok bizonyosan nem rendelkeznek - olvasható az elemzésben.

A települések érdekérvényesítő képességében is jelentős eltérések mutatkoznak. Az érintett 71 település közül 27-ben egyáltalán nem volt helybeli nyertes árverező. A vesztesek rangsora élén olyan települések állnak, mint Kőröstetétlen, Pusztavacs, Sóskút, Hévízgyörk, Galgahévíz vagy éppen Kóka és Pomáz. Az itteni értékes területeiket megszerző külső árverési nyertesek esetében ugyanakkor gyakorta felmerül az ingatlanspekuláció lehetősége is. Például Pomáz esetében az elárverezett birtoktesteket bérlő Piliskert Kft. területén tervezik a várost elkerülő utat, ami jelentősen felértékelheti e területeket. Ennek ismeretében talán nem véletlen, hogy az itteni 155 ha-t megszerző, külső – budapesti, pilisvörösvári és szentendrei illetőségű – árverési nyertesek között ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő vállalkozót, a jegybankelnök unokatestvérének tulajdonában lévő gabonakereskedő-, szállítmányozó és ingatlanos cégek vezetőjét, ingatlan, élelmiszer és dohányáru nagykereskedőt, vagy éppen ismeretlen tevékenységi körű, strómangyanús nyertes árverezőt is találunk - írta Ángyán József.

Az agrárprofesszor szavai szerint kormány-közeli rokoni, baráti és gazdasági érdekkörök is jelentős állami földterületekhez jutottak. A legtöbb földet - 13 nagy méretű birtoktestből álló 1010 hektárt - egy ceglédi multi-milliárdos gépjármű-kereskedő és árufuvarozó család tagjai és egyik cégük vezetője alkotta érdekkör szerezte meg, de a nagy nyertesek között találjuk a Szijjártó Péter miniszter futsal csapatát szponzoráló Hunland agrárholding vezetőit és magyar üzlettársukat, valamint Buzek Menyhért megyei MAGOSZ-vezető lányait. A győztesek körébe tartozik a CBA üzletlánc tulajdonosa, a kormány-közeli nagyvállalkozó Lázár Vilmos üzlettársa, Abony volt fideszes alpolgármestere és fia, Kiskunlacháza kormánypárti alpolgármestere, Cegléd fideszes polgármestere, s egy szintén fideszes önkormányzati képviselő felesége is.

És hogy mennyire számítanak a győztesek földműveseknek, azt jól jellemzi eredeti foglalkozásuk: építészt, elektromérnököt, matematikust, informatikust, sőt kozmetikus műkörmöst, önkormányzati tisztségviselőket, építőipari, árufuvarozási, gumi- és műanyag-feldolgozó, kertészeti termékgyártó és forgalmazó, szállodai szolgáltató és egyéb, nem mezőgazdasági ágazatok vállalkozóit, cégvezetőit, élelmiszer, gépjármű- és üzemanyag kereskedőket, benzinkút- és trafik-tulajdonosokat, ingatlanvagyon-értékelőket, kezelőket és forgalmazókat, vagy éppen ismeretlen tevékenységi körű nyerteseket is találni közöttük.

Doros Judit