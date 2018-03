Pécsről 240 ember indult a "Békemenetre" - Döbbenetes "érvek", ámuljon, hol él

Csütörtök reggel Pécsről 240 kormányt támogató helybéli indult el öt busszal a békementre. Ők úgy látják, a Fidesz biztosítja az ország fejlődését, biztonságát, jövőjét, a szabadságjogon nem sérülnek nálunk, és a korrupció csak kampányduma.

Most megyek először békemenetre – mondta Nagy István, 72 esztendős villamosmérnök -, soha nem voltam egy pártnak se tagja, de Fidesz-szavazó vagyok és a feleségemmel úgy éreztük, hogy most mennünk kell, ki kell fejezni az összetartást. A férfi ugyanakkor bevallotta, hogy a kormány politikájában sok dolog nagyon nem tetszik neki, de hogy mi nem tetszik, arra nem tért ki.

A buszok előtt beszélgetők véleménye erősen összecsengett. Három, a gázművektől nyugdíjba ment asszony a Fidesz politikáját dicsérte, és az összetartás fontosságát hangsúlyozta. Egy a nyugdíjazásáig autóvezetést oktató hölgy, aki Icaként mutatkozott be, miközben élvezettel szívta cigarettáját, így érvelt: Magyarországon 2010 óta óriási a fejlődés. Sok az új autó, nézze meg az áruházakat, tele vannak vásárlóval. Tíz éve is tele voltak - jegyeztem meg. De most jobban.

A fiatalok menekülnek az országból – váltottam témát. Régen is mentek ki. Már inkább visszajönnek. Olvastam erről. A statisztika szerint ez nem igaz, ha még 400 ezren kimennek, védhetetlenül összeomlik a nyugdíjrendszer. Erről nem hallottam. Az ellenzék és az unió korruptnak látja a kormányt. Az ellenzék mindig ezt mondja, csak most hangosabban. Akkor nincs is korrupció? Az mindenütt van. Tehetne ez ellen a kormány? Talán jobban kellene figyelni a látszatra. Szóval lopni lehet, csak ki ne derüljön? De hát nem derült ki semmi, senkit se vittek el rabláncon. Az ellenzék szerint, amíg Polt Péter a főügyész, ez így is marad. A Polt az előző rendszer embereit se csukta be, ő nagyon engedékeny.

Önt akkor a Kósa-ügy se zavarja…Nem ismerem ezt az ügyet. Az sem zavarja, hogy Semjén egy olyan ismerőse ötmillióján vadászott Svédországban, aki 530 milliós uniós támogatást kapott. Ön is a barátjától kér segítséget, én is és mindenki. Kéz kezet mos.

A békemenetre induló pécsiek szinte minden, az ellenzék által elmondott váddal szemben hasonló logikával védték meg a kormányt. Amikor szóba hoztam, hogy egyik párt se akar menekülteket betelepíteni Magyarországra, ezért nincs alapja a migránsozásnak, egy 68 éves, a nevét nem adó férfi ekképp vágott vissza: A kerítést a szocialisták ellenezték. Miért változtak volna meg? Tényleg elhiszi, hogy Soros az ország romlását akarja? El. A Soros-terv létét a kormány sosem dokumentálta, a belügyminiszter sem talált erre bizonyítékot. Mindegy, jobb az óvatosság.

Egyébként a Pécset képviselő békemenetesek több mint háromnegyede nyugdíjas korú volt, húszon- és harmincévest ötöt se láttam.

A 70 esztendős László, aki épületgépészként dolgozott a kormány kereszténységét méltatta: Katolikus nevelést kaptam, nekem a hit fontos. A kormány kereszténységét mi bizonyítja? – kérdeztem őt. Az, hogy Afrikában segíti a keresztényeket.

A kormány kereszténységét mások is hangsúlyozták, és ha szóba hoztam, hogy a menekülteket viszont nem akarja befogadni a kormány, akkor egyöntetű volt a válasz, hogy azok terroristák. ha nem is mind, de többségük az.

A pécsi erőműtől nyugdíjazott, 70 esztendős Bánkuti Ferenc kampánydumának ítélte, hogy az ellenzék korruptnak minősíti a kormányt: Az Elios-ügyet már 2014-ben vizsgálták, és semmit se találtak. Azért most vették elő, mert itt a választás. Kósa-ügy? Marhaság. Semjén-sztori? Én is voltam Svédországban, az öcsém fizette. Sokan kritizálják a kormányt, hogy az emberei megveszik és a kormánypropaganda eszközévé teszik az újságokat, tévéket, rádiókat, s lassan már nem marad független lap. Ugyan – legyintett Bánkuti -, ha akarok, holnap elindítok egy újságot kétezer forintból, és akkor lesz. Ilyen egyszerű lenne? Ilyen.

Az öt busz hétkor elindult a fővárosba. Az utasok közül többen elmondták: hazugság, hogy a kormány ingyen fuvarozza őket, kétezer forintot fizettek.





Ungár Tamás