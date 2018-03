Orvosi kamarai tagdíj: úgy emeltek, hogy elvettek

Megvonta egyebek mellett a pályakezdők, a táppénzen lévők, és a nyugdíj mellett dolgozó orvosok eddigi tagdíj kedvezményét a Magyar Orvosi Kamara (MOK) Területi Szervezeteinek Tanácsa. Mindezt azután tették, hogy a legutóbbi, decemberi küldöttközgyűlés nem szavazta meg a tagdíjemelést. Bár Éger István elnök már akkor jelezte, ha tagdíjemelés elmarad „valószínűleg kénytelenek lesznek hozzányúlni a kedvezményekhez”. Most ez megtörtént.

A hír meglehetősen összezavarta az orvosokat, főként azt teszik szóvá a közösségi portálokon, hogy a kedvezmények megvonásával a kamara vezetői meglehetősen „költség érzékeny csoportokba” rúgott bele, így például a pályakezdő fiatal orvosokba, a 70. életévüket be nem töltött nyugdíjasokba, akik még részállásban dolgoznak, valamint a tartós táppénzen lévőkbe is.

Mások egyenesen arra biztattak: „Ne fizessetek tagdíjat! Polgári engedetlenség. Elveszik a működési engedélyt? Ki fog dolgozni? A független fizetett vezetők? Győzelemre vagytok ítélve, ne adjátok fel!” Volt aki azon kesergett, hogy ő már februárban letudta a kedvezményes tagdíját és miután jövedeleméből már minden fillérnek meg van a helye, fogalma sincs hogyan fizeti be a különbözetet.

Mint arról a múlt év végén írtunk: az orvoskamara december eleji soros küldöttgyűlését is egyedül az tette izgalmassá, hogy az elnökség – hivatkozva az ágazatban dolgozók javuló jövedelmére – 74 százalékkal akart tagdíjat emelni. A hírre akkor is futótűzként terjedt a tiltakozás. A tagdíjemelés problémájánál általánosabb elégedetlenségnek adott hangot akciójával egy fiatal fogorvos dr. Drajkó Zsombor. Ő arra biztatta kollégáit, hogy addig ne fizessenek tagdíjat a kamarának, míg annak működése nem szolgálja az orvostársadalom érdekeit. Ehhez mindenek előtt azt várja, hogy a köztestület gazdálkodása legyen a tagok számára átlátható, s a kamara álljon ki az orvosi szakma presztízsét súlyosan romboló, s a kollégák többsége által is elutasított, hálapénzrendszer ellen. December elejére közel nyolcszázan írták alá Drajkó doktor online petícióját, ám e lendület később megtört, s a kamarai küldöttgyűlés után ez az akció is elcsitult.

D. A