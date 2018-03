Kikerült az előzetesből a képviselő-jelölt - Egy nap szabadságot ért

A Somogy Megyei Főügyészség szerdán megszüntette egy gyanúsított előzetes letartóztatását, miután a férfit a Bács-Kiskun megyei 3. országgyűlési egyéni választókerület választási bizottsága hivatalosan is nyilvántartásba vette, mint országgyűlési képviselő-jelöltet. A férfit nem sokkal később ismét őrizetbe vették.

Kőrös Gusztáv Tibor és tíz társa ellen – utóbbiak közül öten ülnek előzetesben – hivatalos személyi jelleg színlelésével elkövetett befolyással üzérkedés és más bűncselekmények miatt indult eljárás. A férfi magát hivatalos személynek kiadva több vállalkozótól jelentős összegeket kért, állítva, hogy az általuk benyújtott pályázatok kedvezőbb elbírálása érdekében pénzt juttat hivatalos személynek. Kőrös és társai így több mint 130 millió forintot csaltak ki.

A gyanúsított a Minden Szegényért Párt színeiben gyűjtötte össze a szükséges ötszáz ajánlást, s miután nyilvántartásba vették, a megyei főügyészség a vonatkozó törvények alapján, a nyomozás felfüggesztése mellett megszüntette a legutóbb április 9-ig elrendelt előzetes letartóztatást. A vádhatóság indoklása szerint Kőröst, mint képviselőjelöltet a képviselőkkel azonos mentelmi jog illeti meg, ezért vele szemben a büntetőeljárás nem folytatható, az előzetes letartóztatás nem foganatosítható, függetlenül attól, hogy a nyomozás már megindult, gyanúsítottként hallgatták ki és előzetes letartóztatását rendelték el. A főügyészség megjegyezte: a jogszabályi rendelkezések kötelező erejűek, legyen szó akár a legsúlyosabb, akár a legenyhébb szankcióval fenyegetett bűncselekményről, s a büntetőeljárás mindaddig nem folytatható a képviselőjelölti nyilvántartásba vett terhelttel szemben, ameddig a mentelmi joga fennáll. Így aztán a megyei főügyészség annak ellenére eleget tett a törvényi előírásoknak, hogy Kőrös Gusztáv Tibor esetében fennállnak az előzetes letartóztatás feltételei, így a megalapozott gyanú, a büntetőeljárás meghiúsításának, a szökés és a bűnismétlés veszélye.

A mentelmi jog felfüggesztését a legfőbb ügyész indítványozhatja a Nemzeti Választási Bizottságnál, s ezt a főügyészség kezdeményezésére meg is tette – éppúgy, mint a szocialista Czeglédy Csaba esetében -, az NVB pedig fel is függesztette a Kőrös mentelmi jogát. A somogyi vádhatóság ezek után elrendelte a gyanúsítottal szembeni eljárás folytatását, s a rendőrség szerda este őrizetbe is vette a férfit, akinek ismét indítványozzák előzetes letartóztatását.

Vass András