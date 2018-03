"Nem leszünk Bécs" - Békemenetezett a Kutyapárt is, nagy volt a jókedv (videó)

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt Békemenete az Oktogontól indult, a Blaha Lujza téren és az Astorián keresztül haladt az Erzsébet térre. Délben mintegy öt-hatszázan voltak a gyülekezőhelyen, de a mellékutcákból folyamatosan érkeztek a csatlakozók. „Nem hagyom, hogy más tegye tönkre az egészségügyet!”„Nem leszünk Bécs!” „Legyen Béke, de csak, ha továbbra is félhetünk” - feliratok alatt gyülekeztek.

A több "kétfarkús" molinó egyikére, a nemzeti színűre azt írták: Magyarország legyen a két békemenet országa!

Zene is szórakoztatta az egybegyűlteket, - mondhatni természetesen - volt Papp Réka Kinga előadásában a Nem stróman az édesanyám című kortárs műdal, illetve a Pink Floyd klasszikusa, az Another Brick in the Wall is. Többször is felcsendült a Roxett-klasszikus, a Listen to your heart, ami annak idején, még hamvas kormány-aspiráns korukban (1990) a Fidesz kampánydala volt. De mozgalmi dalokkal is szolgáltak a szervezők.

Közben egyesek Semjén Zsoltnak üzentek, mások kifejezték abbéli óhajukat, hogy szeretnék, ha Kósa Lajos kezelné a pénzüket.

A több ezres tömeg indulása előtt az MKKP elnöke Kovács Gergely „fordított beszéddel” buzdította a tömeget, tiltakozott a demokrácia ellen, kijelentette: fontos lenne a béke megőrzése érdekében lemondani a választójogunkról is. És egyáltalán: legyen inkább királyság. "Ki legyen a király?" - tette fel a cseppet sem provokatív kérdést, mire a tömeg zúgta: Orbán Viktor!! Kovács szerint amúgyis sok még a tennivaló az országban: még mindig van oktatás, és még nem rombolták le az összes kórházat!

Beszédet tartott a Mikulás is. Arról beszélt, hogy nemrég gyászhír érte, mert Svédországban egy magyar vadász lelőtte Rudolfot. A Mikulás hallgatóságának megígérte, hogy Semjén Zsolt ezentúl csak virgácsot fog kapni. Megemlítette azt is, hogy kapott egy fenyegető levelet Bayer Zsolttól amiért neki is virgácsot küldött.

A Mikulásnak címzett levélben egyebek mellett az állt, hogy húzz haza te vörös komcsi, dagadt, finn migráns, és vidd a rénszarvasaidat is, mert ha nem, szólok a Semjénnek.

A kutyapártiak Békemenetén, csaknem negyedóra kellett ahhoz, hogy mindenki áthaladjon az Astorián. A tömeg üzent Tiborcz Istvánnak is: neki közvilágítást kérnek neki a börtöncellába.

Juhász Dániel