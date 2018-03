"Mindannyiunk biztonságát fenyegeti" Oroszország

A délnyugat-angliai Salisbury városában idegméreggel elkövetett gyilkossági kísérlet egyetlen hihető magyarázata az, hogy a történtekért Oroszországot terheli a felelősség - áll a brit, az amerikai, a francia és a német kormány csütörtökön Londonban ismertetett közös nyilatkozatában.

A Downing Street által közzétett nyilatkozat hangsúlyozza: a fegyverekben is használható minőségű, oroszországi fejlesztésű hatóanyag felhasználása azt jelenti, hogy Európában a II. világháború óta most első ízben használtak támadó céllal idegmérget.

A négy ország közös nyilatkozata szerint a gyilkossági kísérlet az Egyesült Királyság szuverenitása elleni támadás, és ilyen hatóanyag bármiféle felhasználása állami szereplők részéről a vegyi fegyverekről szóló konvenció megsértése, emellett sérti a nemzetközi jogot is, és "mindannyiunk biztonságát fenyegeti".

Theresa May brit miniszterelnök a héten, a londoni alsóház képviselőit tájékoztatva jelentette be, hogy a brit szakértői vizsgálat megállapítása szerint a Novicsok nevű, orosz fejlesztésű, fegyverekben is használható minőségű idegmérget használták Szergej Szkripal egykori orosz katonai hírszerzőtiszt, a brit külső hírszerzés (MI6) volt ügynöke és lánya, Julija Szkripal megmérgezéséhez. Mindkettőjüket azóta is válságos, de stabil állapotban kezelik Salisbury kórházában. May közölte: a brit kormány "nagyon valószínűnek" tartja, hogy a Szkripalék elleni támadás mögött Oroszország áll.

A brit, az amerikai, a francia és a német kormány Londonban ismertetett csütörtöki közös közleménye szerint az Egyesült Királyság a szövetségeseinek adott mélyreható tájékoztatásban is vázolta azt az álláspontját, hogy a támadásért "nagy valószínűséggel" Oroszországot terheli a felelősség. "Osztjuk az Egyesült Királyság azon megítélését, hogy ennek a magyarázatnak nincs hihető alternatívája" - fogalmaz a közös nyilatkozat.

A közlemény felszólítja Oroszországot arra, hogy válaszoljon a Salisburyben elkövetett támadással kapcsolatos minden kérdésre, és adjon teljes körű tájékoztatást a hágai székhelyű Vegyifegyver-tilalmi Szervezetnek (OPCW) a Novicsok hatóanyag fejlesztési programjáról.

A nyilatkozatot kiadó négy ország közölte: aggodalmukat csak erősíti, hogy Oroszország korábban is tanúsított már felelőtlen magatartást. A közlemény felszólítja Oroszországot, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának tagjához méltó felelősséggel járjon el a nemzetközi béke és biztonság fenntartása érdekében.