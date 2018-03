"Orbán bálványa vagy szabad Magyarország" - Ellenzéki nagygyűlés a Fővám téren (videó)

„Nincs más dolgunk, mint megszervezni a változást akaró emberek többségét. Végre ne azt nézzük, ami elválaszt egymástól, hanem ami összeköt. Hogy április 8. után közösen építhessünk egy olyan Magyarországot, ahol a hatalom nem önmagát, hanem a magyar embereket gazdagítja!” – így invitálta Karácsony Gergely, az MSZP és a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje a március 15-i közös ellenzéki megmozdulásra a választókat délután 3 órára a budapesti Fővám térre.

Rengeteg az ellenőr, több mint az utas, háborog egy néni a 4-es metrón, mivel a hatalom ármányát orrontja a jegy- és bérletvizsgálók felszaporodásában, teóriája szerint így lassítják az ellenzéki nagygyűlésre sietőket a kormány. De azért csak sikerül kibukkannia a Fővám téren – ide szólította a kormányt váltani óhajtó ünneplőket az oppozíció – és a jelek szerint nem válhatott be a „lassító taktika", ugyanis a Szabadság-híd Pesti hídfőjétől pár ezres tömeg sűrűsödik.

Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje (j) és Tóbiás József szocialista képviselő a Talpra magyar! közös ellenzéki megmozduláson. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

A tett a menés az Operába

Székely Sándor - a Szolidaritás Mozgalom elnöke - az első felszólaló, és arról mesél, miképp készült a beszédre – például felötlött benne, hogy mondhatna vicces dolgokat, mint Kósa Lajos, amikor megpróbál igazat nyilatkozni a tévében. Aztán arra jutott, hogy nem beszél a Fideszről, a KDNP-ről, mert ő egy olyan országról akar beszélni, ahol mindenki boldogul, az utcaseprőtől a tanárig. Csakhogy ha a Fidesz marad, akkor ezt az országálmot el lehet temetni, hiszen a mostani választás tétje, hogy diktatúra lesz-e vagy túlél a köztársaság. De a rezsimváltáshoz nem elég a düh, tettek is kellenek. A tett Székely esetében az lesz, hogy a demonstráció után elsétál az Operához, ahol a diákok tüntetnek egy élhető oktatási rendszerért. És Székely szerint nemcsak az Operába kell mindnyájunknak elmenni, hanem a választásokra is.

Elkezdtünk egymásra mosolyogni

Bősz Anett - a Liberálisok ügyvivője - hiszi, hogy itt kell lennie, úgyhogy itt is van. A liberális politikusnő szereti a zenét, a szerelmet és még sok minden mást – de legjobban ezt az országot szereti. Így arról álmodik, hogy Magyarországon mindenki kihúzhatja magát, tehetsége és szorgalma szerint boldogul, és nem jelent előnyt, ha valaki a miniszterelnök barátja, ne adj Isten veje. Most viszont a kormány el akarja hitetni, hogy demokratának lenni szégyen, és naponta milliókat aláz meg. Csakhogy valami Bősz Anett szerint valami megváltozott: az emberek elkezdtek egymásra mosolyogni, és nem félnek kimondani a véleményüket. Így a liberális politikus reméli, hogyha ki kell állni a rezsim ellen, és helyre kell kalapálni a demokráciát – akkor az emberek nem félnek megtenni mindezt. Mert a választás tétje az, hogy polgárok leszünk-e újra, vagy alattvalók, akiket megfosztottak a szabad sajtójuktól, a vallásszabadságuktól, az iskoláik szabadságától, és a független igazságszolgáltatástól.

Nép- és szereteturalom

Szalay Kriszta színművész a népi demokrácia fogalmát járja körbe, és helyesen arra jut, hogy a parlamentben ülők nem a hatalom urai/birtokosai, hanem az emberek beosztottjai – pro primo azért, mert a néptől kapják a fizetésüket. A színésznő szerint a szolgálat tudatosítása után a második legfontosabb a szeretetkommunikáció bevezetése – elsősorban a politikusok bánjanak szeretettel a néppel, másodsorban az emberek egymással. Mert – mutatott rá üdítő realitásérzékkel a színésznő – az sem járja, hogy magukat demokratának mondó emberek a közösségi platformokon egyszerűen széttépik azt akinek más, például jobboldali a véleménye.

Kicsi hazabeszélés

Szabó Szabolcs - az Együtt országgyűlési képviselője - már szónoklata elején fontosnak tartja tisztázni, hogy Magyarországon azok vannak többen, akik le akarják váltani a tolvaj, zsarnok Fideszt, és le is fogják, bárhogy ágál a felcsúti maffiavezér. Az Együtt országgyűlési képviselői szerint ma az országban nincs szabadság, mert Orbán Viktor ellopta, és közbe bitangul meggazdagodott. Nem véletlenül: ha az emberek szabadok, akkor ellenőrizhetik a közpénzek költését, akkor saját törvényei szerint alakul a gazdaság. De ennek vége – és Szabó szerint tényleg. Pár hete a politikust ugyan még nem feszítette a kormányváltás reménye, de az emberek visszaadták a hitét, például akkor amikor Hódmezővásárhelyen nem kértek Lázár János emberéből. Az együttes politikus interpretációjában viszont a hódmezővásárhelyiek nemcsak azt üzenték, hogy bukjon a kormány, hanem azt is, hogy működjenek együtt az ellenzéki pártok. És rögvest haza is beszél egy kicsit, hogy Csepelen álljon be mindenki ő mögé, mert egyszer már megverte ott magát Németh Szilárdot, a rezsibiztost. (Emlékeztetőül: az MSZP és az Együtt nem tudott megegyezni a csepeli választókerületben, így mindkét párt szorítóba küldte favoritját. A szocialista Bangóné Borbély Ildikó népszerűsége mintegy 28 százalékos, Szabóé pedig körülbelül 9.)

A sorsközösség mindenek felett

Hat volt kormány 10 miniszter kapaszkodott össze a V18 nevű választási szövetségben, hogy elmondja mindenkinek, el kell menni szavazni. A V18 húzóarca, Balázs Péter volt külügyminiszter szerint olyan emberek tömörülnek a szövetségbe, akik korábban egy asztalhoz sem ültek volna le. Nem véletlenül, ugyanis a tisztes értékrendet felülírhatja a sorsközösség – és felül is írja, hiszen Orbán rezsimje milliókat nyomorít meg. A V18 éppen ezért április 4-én az összes miniszterelnök-jelöltet érvütköztető vitára invitálja – aki pedig nem jön el, az nem demokrata.

A jobbikra adott szavazat az kukavoks

Azt a mindenit, a betyárját, konstatálja érzelmi harci kiáltással a tömegességet Kunhalmi Ágnes, aztán az MSZP kampányarca aziránt érdeklődik, hogy viszket-e az egybegyűltek tenyere. De nem torkollik pofonmondásba a beszéd, a szocialisták fővárosi elnöke inkább a résztvevők okosságát dicséri: akik itt vannak, felismerték, hogy van esély az Orbán-kormány elsöprésére. Amihez nem elég aláírásokat gyűjteni, uniós zászlót tűzni a parlamentre. A korszakváltáshoz össze kell kapaszkodni – magyarázza Kunhalmi (aki ezzel együtt azért odaszúr az együttműködésre nem hajló Momentumnak, illetve az Együttnek). De csak csínján van aktuálpolitika, Kunhalmi inkább arról beszél, hogy el kell engedni a múltat, nem az egykori sérelmeket kell megtorolni. Ugyanis aki, vagy amelyik párt ezt teszi, a jövendőt temeti el. Úgyhogy a márciusi ifjak lánglelkével példálózva magyarázza Kunhalmi, hogy mindenkivel össze kell fogni, aki demokrata. És azt is világossá teszi, hogy a Jobbik hiába cukiskodik, kutyából nem lesz szalonna, úgyhogy Vona Gábor pártjával nincs alku, azon egyszerű oknál fogva, mert a Jobbik-hívők zömének tetszik Orbán politikája, hiszen az egyezik a Vona-formáció korábbi víziójával. Úgyhogy minden, a Jobbikra adott szavazat kikukázott voks. Az egykori radikális jobbpárton kívül viszont Kunhalmi mindenkit tárt karokkal vár, mert itt a történelmi pillanat, hogy zöldek, polgári radikálisok, szociáldemokraták túllépjenek a pártérdeken – ez ma Magyarország kihívása. Amit Kunhalmi szerint nem lehetetlen abszolválni, hiszen az 1848-as forradalom is sikerrel fogta egységbe az összes politikai erőt.

Várom vasárnapra az MSZP, az LMP és a Jobbik vezetőjét

Nincs okunk tűrni, nincs okunk megalkudni. A szavak ideje lejárt – toppan a színpadra Gyurcsány Ferenc. És rögtön mondja, hogy pártja soha nem alkudott meg Orbán-rezsimjével, így erejét tisztasága adja, és ez az erő lesz akkora, hogy leváltsa a kormányt, és felemelje a nemzetet. Gyurcsány személyesen is úgy érzi, tartozik a hazának, hiszen szinte a semmiből jött, a dohos cselédlakásból, a pénztelenségből. Így azokért harcol, akik minden nehézség ellenére nem alkudtak meg a rezsimmel, nem fásultak el, hanem egy emberibb világot akarnak. Ők a DK elnöke szerint bátran bízzanak a DK-ban, amelyik politikusai virrasztottak a kormány intézményei előtt, éhségsztrájkoltak, és még a hazaárulás vádját is vállalták, annak érdekében, hogy ne szavazhasson az, aki nem él itt (értsd: a kettős állampolgárok).

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

Gyurcsány szerint az Orbán-rezsim embereihez sem a történelem, sem az igazságszolgáltatás nem lesz kegyes, ugyanis a kormányváltás után Magyarország csatlakozik az európai ügyészséghez, és onnan kezdve Polt Péternek maradnak a tyúkperek (a DK elnöke a kijelentés után elnézést kért a tyúkoktól). A DK elnöke szerint nem vitás, hogy a kormányváltók vannak többen, úgyhogy a pártoknak kutyakötelességük megegyezni. Persze, hogy milyen feltételekkel arról csak annyit mondott: mindenáron. Így be is jelentette, hogy a DK visszavonja jelöltjét a Budakeszi-választókerületben Szél Bernadett javára. És Gyurcsány rögvest tárgyalásokat akar arról, miképp működnek majd a demokratikus pártok együtt parlamentben, hogy összetörjék Orbán bűnös rendszerét. Így várja vasárnap 14 órára az MSZP, az LMP és a Jobbik vezetőit.

Nem teszek esküt az alaptörvényre!

A mai nap főszereplője nem én vagyok, hanem ti, akik eljöttetek hitet tenni a szabad és igazságos Magyarország mellett – bókolt Karácsony Gergely a résztvevőknek, majd arról beszélt, hogy 170 éve a Magyarok egyértelművé tették: ez egy szabadságszerető nép. Persze ez nem azt jelenti, hogy ez a 170 esztendő szabadságban telt, újra kellett építeni sokszor az országot – és újra kell most is. A különbség az, hogy eddig a zsarnokokat idegen erők támogatták, most viszont ez nem érv. Azaz, ha az emberek nem állnak bele az újrakezdésbe, csakis önmagukat okolhatják, ha hatalmon marad a rendszer. Az a rezsim, ami lemondásból, fájdalomból és keserűségből épített bálványt. A bálványt pedig le kell dönteni, mert senki nem szolgálhat két urat: vagy Orbán bálványa vagy szabad Magyarország. És ez nem álom, mert a Fidesz ugyan jól szervezett, sok pénz felett rendelkező kisebbség, de kisebbség – így legyőzhető. A többség nem lehet ellenzékben, de ez a mondás önmagában kevés: a választási szövetséget napról napra szélesíteni kell.

Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

Így például az MSZP és a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje holnap mindenképpen eleget tesz Gyurcsány meghívásának. És természetesen az MSZP-Párbeszéd is kész arra, hogy egyoldalúan visszaléptesse jelöltjeit az esélyes javára. Mert Karácsony szerint az ördöggel is össze kell fogni a változásért, de csakis úgy, hogy „ne váljunk magunk is ördögökké. Mert amennyiben Vona Gábor nyeri a választást, az is Orbán győzelme lesz, mert a magyarok nem kapják vissza az országukat, hiszen továbbra is egy gyűlölet-vezérelt politika lesz kormányon. Nem erre van szükség, hanem egy csendes forradalomra, ami visszaadja az embereknek az életüket: az egészségügyet, az oktatási rendszert, a méltóságot. Úgyhogy amennyiben engem választanak az emberek miniszterelnökké, megesküszöm, hogy nem teszek esküt Orbán Viktor nemzettagadó alaptörvényére", vágta oda Karácsony. Aki egy viszontesküt is kért, miszerint mindenki elmegy szavazni. A tömeg pedig visszaharsogta: esküszünk, hogy ott leszünk!