Tízezrek tüntettek a cseh alkotmányosságért

Szerdán a szólás- és sajtószabadságért mentek utcára Prágában - a rendőrség a tüntetők számát 15 ezerre becsülte, míg a rendezők mintegy 35-40 ezer emberről beszéltek, írja az MTI. Csütörtökön több mint kétszáz csehországi egyetem és középiskola diákja tüntetett a cseh alkotmány betartásáért, néhány városban a helyi színházak és más kulturális intézmények is csatlakoztak a megmozduláshoz. A tiltakozások Andrej Babis ügyvezető kormányfő és Milos Zeman államfő tevékenysége ellen irányultak.

Tízezrek tüntettek szerdán este Prágában a szólás- és sajtószabadságért, valamint Milos Zeman államfő és Andrej Babis ügyvezető kormányfő ellen. A civil szervezetek által a Vencel-téren megtartott akció reagálás volt az államfő múlt héten elhangzott beiktatási beszédére, amelyben élesen bírálta a vele szemben kritikus Economia médiacsoportot és a közszolgálati Cseh Televíziót. Ez a média szerinte hazudik és félretájékoztatja a közvéleményt. Az Economia és a Cseh Televízió azonnal visszautasította és alaptalannak minősítette az elnök bírálatát. A tüntetők Zeman és Babis-ellenes jelszavakat skandáltak és követelték a sajtó- és szólasszabadság tiszteletben tartását.

A szerdai tüntetéssel egy időben Milos Zeman a januárban újraválasztott és március 8-án hivatalába újra beiktatott köztársasági elnök nagyszabású koncertet rendezett és fogadást adott legfőbb támogatói számára. Jirí Ovcácek elnöki szóvivő szerint az eseményre mintegy ezer személy kapott meghívást. "A csata véget ért és mi győztünk" - jelentette ki Zeman a találkozó elején elmondott rövid beszédében.

Mintegy kétszáznegyven csehországi egyetem, főiskola és középiskola több ezer diákja tüntetett csütörtökön délben országszerte a cseh alkotmány tiszteletben tartásáért. A prágai Színművészeti Akadémia (DAMU) hallgatói által múlt héten kezdeményezett Vyjdiven (Menj ki) elnevezésű akció célja felhívni a vezető cseh politikusok figyelmét, hogy nem közömbös nekik az ország sorsa, és zavarja őket, ha a politikusok nem tartják tiszteletben az alkotmányt és annak értékeit.

"Tiltakozásunk alapvetően Andrej Babis ügyvezető kormányfő és Milos Zeman államfő ellen irányul, aki szerintünk tevékenységükkel megsértik az alkotmányt" - nyilatkozta Lubos Louzensky, az akció egyik szervezője csütörtökön a CTK hírügynökségnek. A CTK szerint a diákok egyebek között azt követelik, hogy az államfő olyan kormányfőt nevezzen ki, aki ellen nem folyik büntetőeljárás és képes a parlament bizalmát megszerezni. További követelésük, hogy az ügyvezető kormány ne hozzon fontos személyi döntéseket, ne alakítson ki újabb alkotmányos szokásokat, és a parlament felsőháza, a szenátus határozottan lépjen fel az alkotmány betartása érdekében.

Néhány városban a helyi színházak és más kulturális intézmények is csatlakoztak a megmozduláshoz. Prágában, Brünnben, Ostraván, Olmützben, Ceské Budejovicében és további cseh nagyvárosokban a diákok százai gyűltek össze délben az iskolák előtt, vagy a közeli tereken, ahol hangot adtak követeléseiknek és kifejezték elégedetlenségüket a jelenlegi belpolitikai helyzettel kapcsolatban. A fiatalok plakátjaikon kiálltak a közszolgálati Cseh Televízió politikai szférától való függetlenségének fenntartása mellett is. Több nagygyűlésen petíciókat írtak alá a demokrácia védelmére, amelyet a szervezők a parlamenti felsőházban kívánnak átadni a szenátoroknak. A diákokat sok városban az iskolák vezetése is támogatta.

Számos helyen csütörtök délutáni és esti óráiban vitafórumot is tartanak a belpolitikai helyzetről. Prágában a Nemzeti Színház melletti Václav Havel téren már dél óta több száz diák és fiatal tüntet az államfő és a kormányfő ellen, követelve távozásukat a közéletből.