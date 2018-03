Zenészek a fegyverek ellen

A többi közt Katy Perry, Miley Cyrus, Kate Nash, a Paramore, Liam Gallagher és a Garbage együttes is egyetértéséről és támogatásáról biztosította azokat az amerikai diákokat, akik a februári 14-i floridai, 17 halálos áldozatot követelő mészárlás után egy hónappal a fegyvertartás szabályozása mellett demonstráltak. A séta résztvevői azt szeretnék, ha mihamarabb szigorítanák az amerikai fegyverviselési törvényeket. A Garbage együttes a Twitteren úgy fogalmazott: miközben számos amerikai iskola az alapvető felszereltsége is hagy kívánni valót maga után, Donald Trump elnök szerint a legfontosabb, hogy felfegyverezzék a tanárokat. A Pearl Jam együttes a chilei MoviStar Arenában lépett fel, és Can’t Deny Me című dalát ajánlotta az Amerika-szerte demonstráló diákoknak.

A Fall Out Boy együttes és G Eazy bejelentette: közös koncertet adnak Washingtonban, amelynek jegybevételéből a fegyverhasználat szabályozásáért küzdő alapítványokat támogatnak. „Ezek a gyerekek nem a levegőbe beszélnek: ők átélték azt, amiről szó van. Ezúttal nem engedik, hogy az ország továbblépjen. Mi akarunk lenni ehhez az aláfestőzene!” – mondta Pete Wentz, a Fall Out Boy frontembere.

Csepelyi Adrienn