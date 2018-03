A társadalom mindig is tudatában volt – a tudomány okos kísérleteivel látványosan bizonyítani is tudta - hogy a közösség előtt tett ígéreteknek nagy hatása van az emberek viselkedésére. A tekintélyek és barátok jelenlétében elmondott fogadalmat komolyan vesszük, és ahhoz még nehéz helyzetben is tartjuk magunkat. Amikor tehát állampolgárként letesszük az állampolgári esküt, vagy amikor barátaink előtt örök hűséget fogadunk párunknak, ezt komolyan átérezzük, és életünket ehhez igazítjuk. Éppen ebből a célból tesznek a végzett orvosok esküt – a hippokrateszi esküt – az orvosi hivatás gyakorlásáról, hogy folyamatosan emlékeztesse őket hivatásukra.

Most, hogy a választási harc kibontakozik, és a politikai pártok jelöltjei nap mint nap szembesülnek a csábítással, hogy valótlanságot állítsanak, vagy beválthatatlan ígéretet tegyenek, felvetődött bennem, vajon nem volna-e célszerű, ha a parlamentbe igyekvő politikusok esküt tennének. Nos, ennek mintájára javasolom, hogy vezessük be a politikusok számára – a politika-tudományok „atyjára” utaló – kötelező arisztotelészi esküt. Az arisztotelészi eskü – amelyet minden jelöltnek el kellene mondania állampolgárok csoportja előtt – hitem szerint így szólna, a hippokratészi eskü mintájára:

"Én …….Esküszöm, hogy minden körülmények között a politikusi hivatásomhoz méltó magatartást tanúsítok. Fogadom, hogy sem a választási küzdelem kiélezett körülményei között, sem azt követően nem hazudok. Nem mocskolom ellenfeleimet, és nem ígérgetek – kihasználva a polgárok tájékozatlanságát és szorító körülményei - alap nélkül. Minden embert – nemére, bőrszínére, társadalmi csoportjára, vallására, politikai beállítódására vonatkozó megkülönböztetés nélkül – egyformán tisztelek. Legfőbb törvénynek tartom a polgárok jólétét és boldogságát, ezért nem csapom be és nem is rémítgetem őket alap nélkül. Tevékenységem soha nem irányul mások méltóságának megsértésére, jogaik szűkítésére és ember-mivoltuk tagadására. Megadom a tiszteletet polgártársaimnak és ellenfeleimhez is jó-szándékúan közelítek. Tudásomat a társadalomról folyamatosan bővítem, nézeteimet szembesítem a valósággal, és ha a tények ellent mondanak állításaimnak, kész leszek beismerni tévedésemet. Mindent megteszek, hogy a nemzet hírnevét és megbecsülését előmozdítsam. Törekszem arra, hogy – a politikai filozófia „alapító atyjának” szellemében - a politikusi hivatás becsületét és tisztességét megőrizzem, és a XXI. század nehéz feltételek között alkalmazzam.”

Már csak néhány nap van hátra a választásokig, de talán még nem késő!

Marosán György főiskolai tanár