Robert Fico eddig bírta

Nem lesz előrehozott választás Szlovákiában, miután a miniszterelnök bejelentette távozását. Peter Pellegrini eddigi miniszterelnök-helyettes vezetheti az új kormányt

Elül a szlovák kormányválság. A kormánykolíció három pártja, a Smer, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS), valamint a Bugár Béla által vezetett Híd ugyanis megállapodott a folytatásról, s lekerült a napirendről az idő előtti voksolás kiírása. Robert Fico miniszterelnök szerda este ajánlotta fel lemondását. Ezt ahhoz a feltételhez kötötte, hogy az új kormányfőt a Smer jelölheti. Bugár Béla tegnapi sajtóértekezletén azt közölte, Andrej Kiska államfő elfogadta a feltételt. Hozzátette azt is, pártja mind a 14 képviselője aláírta azt a dokumentumot, amely a következő pozsonyi kormány támogatását biztosítja. Arra a kérdésre, Bugár miért nem tartaná jó ötletnek az idő előtti voksolást, a Híd elnöke arra utalt, hogy egyes ellenzéki pártok, miközben a korrupcióellenes harcról beszélnek, maguk sem nevezhetőek makulátlannak.

Eldőlt az is, hogy az új kabinetben nem már nem a Híd politikusa, Lucia Zitnanská lesz az igazságügyi miniszter. Őt elsősorban az SNS támadta. A legutóbbi felmérések szerint a Hídnak semmiképpen sem állna érdekében idő előtti voksolást tartani, hiszen Bugár pártja 5,6 százalékon áll, nem sokkal a parlamenti küszöb felett. A felmérés a Smer drámai visszaesését mutatja: már csak 20 százalék voksolna a pártra, mindössze négy százalékkal előzi meg a Szabadság és Szolidaritás (SaS) nevű liberális tömörülést.

Az Új Szó szerint Fico távozása után egyik közeli munkatársa, Peter Pellegrini miniszterelnök-helyettes veheti át a kormányfői posztot. Ez ügyben már járt is Andrej Kiska államfőnél. Az is biztos azonban, hogy Fico pártelnökként a háttérből erősen kézben tartana mindent a továbbiakban is. Az SNS és a Híd miniszterei - Zitnanská kivételével - megmaradnak, és a kormány akár 2020-ig is megtarthatja hatalmát. Ez tűnik jelenleg a legvalószínűbb forgatókönyvnek. Nem nyilatkozott további sorsáról Frantisek Sebej, a parlament külügyi bizottságának elnöke, aki szintén a Híd tagja. Mint mondta, átgondolja a helyzetet, ugyanakkor bölcs döntésnek nevezte, hogy Zitnanská nem folytatja az új kabinetben.

A kormányellenes tüntetések szervezői élesen bírálták a kormánypártok megállapodását. Szerintük Fico, Bugár, valamint Andrej Danko, az SNS elnöke, megalázták és becsapták az embereket. Úgy vélik, csak az előrehozott választással lehetne visszanyerni a polgárok bizalmát. Ezért péntekre ismét utcai megmozdulásokat szerveznek.

Felmerült a lehetősége annak, hogy Fico távozásával lesz a Smernek olyan képviselője, aki búcsút int a koalíciónak. Közéjük sorolták Lubos Blahát, a parlament Európa-ügyi bizottságának elnökét, aki szerdán még úgy nyilatkozott, ha Fico nem kap jelentős szerepet egy új kabinetben, elképzelhetőnek tartja, hogy nem támogatja azt. Csütörtökre azonban már meggondolta magát, azt közölte, garanciákat kapott Ficótól arra, hogy változatlanul a baloldali értékeket képviselik.

Fico lemondása azt is jelenti, hogy hétfőn nem lesz rendkívüli ülés a parlamentben, ahol a kormányfő elleni bizalmatlansági indítványról szóló ellenzéki javaslatról szavaztak volna.

Mint a Paraméter honlapja írja, ha a köztársasági elnök elfogadja a kormányfő lemondását, megbízza őt azzal, hogy az új kormány megalakulásáig ügyvezetőként folytassa a munkát. Az új kormányt a köztársasági elnök nevezi ki, előtte azonban meg kell neveznie az új miniszterelnököt. Az alkotmány nem határoz meg határidőt erre. Az új kormánynak a megalakulása utáni harminc napban parlament elé kell állnia, hogy bemutassa kormányprogramját, és kérje a többi képviselő támogatását. A kormányprogram elfogadása alkotmányos feltétele annak, hogy a kormány tovább működhessen. A program elfogadásához legalább 76 szavazat szükséges.

Ostorozta az ellenzéket Fico szerda esti, lemondását előrevetítő beszédében sem tagadta meg önmagát. Mint a bumm.sk szerint fogalmazott: „A szlovák ellenzék és a médiumok rég elfeledkeztek a gyilkosságok felderítésének szükségességéről és részt vesznek a társadalom destabilizálásában. Ez az állapot meglátszott a kormánykoalíción belüli politikai viszonyok alakulásán is".

Rónay Tamás