Tervezgettem a hét elején, hogy küldök egy üzenetet a Facebookon azoknak az ismerőseimnek, akik még kitartanak a Fidesz mellett, azzal a címmel: „Bűnözőket védtek”. Végül nem küldtem el, de nem is baj, mert a hét közepén már azt írtam volna: „Idióta bűnözőket védtek”. Ha ma írnám, az lenne a címe: „Sunyi gazembereket védtek”. De azt hiszem, nincs értelme: aki a Tiborcz-ügy után, a Semjén-ügy után, a Kósa-ügy után, a sokadik Matolcsy-ügy után stb. is szilárdan hisz, azon észérvekkel nem lehet lehet segíteni.

A forradalom emléknapja van (volt), ilyenkor emelkedettebb az ember, én is indulat nélkül néztem a bérbuszok sorfala között araszoló, villamosról a Bem térre tartó békemeneteseket a táblácskáikkal, és csak a lelki szemeim előtt rémlett föl egy másik kép (szintén a Facebookon kaptam valakitől), amelyen Bayer, Széles és a többi nemzetvédő lépked egy „Nekünk a della az első” feliratú molinó mögött. A mosolygós, ünnepi hangulat egészen addig tartott bennem, amíg a telefonomon el nem olvastam a tudósítást egyrészt a biztonságiak által inzultált újságíróról (ő már ismeri a szeretet és az összefogás erejét, sőt látlelete is van róla), másrészt a miniszterelnök beszédéről. Utóbbiban, ha hihetünk a krónikásoknak, két tartalmas gondolat is megfogalmazódott. A kormányfő a tőle megszokott pontossággal írta le a választások tétjét: csak az igekötőt tévesztette el. Nem elvenni akarják tőle az országát, hanem visszavenni akarjuk tőle mindannyian, akik úgy látjuk, hogy érdemtelenül hosszú ideig, megengedhetetlen mértékben volt az övé. Utána meg kijelentette, hogy a választások után majd elégtételt vesznek.

Tisztességes országokban maga a választás az elégtétel, hiszen ha valaki érdemtelennek bizonyul a hatalomgyakorlásra, akkor azt leváltják. Ha pedig a hatalomban olyasmiket követ el (szakmányban), amikről most már naponta ír nálunk a sajtó, akkor nem is a választók vonják felelősségre – mert nem éri meg a hivatalában a szavazást –, hanem az igazságszolgáltatás szervei. Az utólagos, választás utáni elszámoltatásról csak mifelénk szokás álmodozni, éppen azért, mert minálunk az a hagyomány, hogy a főbűnösök is mindig büntetlenül megússzák.

Magyarország ma nem számít tisztességes országnak, de ettől eltekintve is kérdéses, miért éppen Orbán Viktornak járna az elégtétel. Nem uralkodott talán eleget? A demokrácia 28 évéből 12 alatt ő kormányozott, az új rendszer politikusai közül a leghosszabban. Bármilyen is ez az ország, senki nincs, akinek nagyobb lenne a felelőssége benne. Nem kapott elég lehetőséget? Nemhogy a veje, de még a gázszerelője is multimilliárdos lett pár év alatt. Nem jutott elég ideje a hobbijára? Amennyire mi tudjuk, minden fontos meccsen ott lehetett, és még néhány stadiont is kapott az adófizetőktől ajándékba. Tényleg neki van elszámolni valója velünk, és nem fordítva? Egészen bizonyos, hogy nála van az igazság, és nem – mondjuk – annál a vetélytársánál, aki arról beszélt az ünnepen, hogy vissza kell végre kapnunk a békét azoktól, akik még mindig úgy érzik, hogy nem szereztek eleget?

Hargitai Miklós