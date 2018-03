A mostani hatalmasok kezdeti ellenségei voltak a kommunisták. Őket a liberálisok követték, aztán ezt bővítették, és Brüsszelnek nevezték el. Majd egykori szponzorukat, Soros Györgyöt összeboronálták a migrációval, pedig az emberiség igazi ellensége manapság a terrorizmus, amely a migrációnak is forrása. Most az ENSZ-nek mentek neki. Ki lesz a következő ? Már csak egy van mindenek felett: az atyaúristen! Már csak őt kellene lemondatni. Ám ehhez még a bólogató és tapsolva rajongó Semjén, meg Hegedüs püspök segítsége is kevés lesz ám.

Perecz S. Gergely