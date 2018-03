Krasznahorkai ismét esélyes a Man Booker-díjra

A 2015-ben már Man Booker-díjas Krasznahorkai László ismét ott van a rangos irodalmi díj idei esélyesei között - írja a Fidelio. Az írót ezúttal a Megy a világ (angolul The World Goes) című kötetével jelölték. A spanyol Javier Cercas (The Impostor), Antonio Munoz Molina (Like a Fading Shadow) és c Gabriela Ybarra (The Dinner Guest) mellett a német Jenny Erpenbeck Go, Went, Gone című regényel, a francia Laurent Binet The 7th Function of Language című kötetével szerepel a listán. A 2016-os díjazott koreai Han Kang The White Book című műve és a francia Virginie Despentes Vernon Subutex 1 című könyve mellett az argentin Ariana Harwicz Die, My Love, az osztrák Christoph Ransmayr The Flying Mountain, az iraki Ahmed Saadawi Frankenstein in Baghdad, a lengyel Olga Tokarczuk Flights és a tajvani Wu Ming-yi The Stolen Bicycle című könyvével versenyez.