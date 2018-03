Malkovich élőben

A néhány évvel ezelőtti hatalmas sikerű fellépése után május 23-án ismét Budapestre érkezik önálló estjével John Malkovich. A Report on the Blind című felolvasóest az argentin Ernesto Sabato On Heroes and Tombs című novellájának egyik fejezetéből készült, és Alfred Schnittke késő huszadik századi orosz zeneszerző Concerto for Piano and Strings (Versenymű zongorára és vonószenekarra) című darabja egészít ki. A Kongresszusi Központban az Óbudai Danubia Zenekar vezeti majd fel az amerikai művész előadását, amelyet a Forbes magazin 2016-ban a világ 10 legizgalmasabb művészeti projektje közé választott.