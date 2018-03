Új gazdasági tanácsadója van Trumpnak

Egy ismert konzervatív közgazdász és televíziós műsorvezető lesz az amerikai elnök gazdasági főtanácsadója. Larry Kudlow ezt maga jelentette be, de a Fehér Ház is megerősítette. A 70 éves tévés - a CNBC televízió állandó műsorvezetője - az adócsökkentés és Donald Trump feltétlen híve. Most is közölte, azért fogadta el a felkérést, mert a nagyon nagy mértékű adócsökkentésekkel járó adóreformnak köszönhetően a gazdaság szárnyalni fog. Kudlow annak a Gary Cohnnak az utóda lesz, aki a védővámok bevezetése miatt mondott le.