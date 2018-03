Válik Trump

Donald Trump fia és menye közleményben tájékoztatták a nyilvánosságot arról, hogy elválnak.

„12 év házasság után úgy döntöttünk, hogy különválnak útjaink. Örökké tisztelni fogjuk egymást és a családjainkat. Öt gyönyörű gyermekünk van, és továbbra is ők a legfontosabbak nekünk.” – idézte a CNN azt a közleményt, amelyet helyi idő szerint csütörtökön adott ki Donald Trump Jr. és Vanessa Trump.

Az amerikai hírcsatorna szerint az elnök menye volt az, aki beadta a válókeresetet a manhattani legfelsőbb bíróságon. Amerikai médiumok a Fehér Házat is megkeresték az ügyben, de a sajtóosztály nem kívánta kommentálni a történteket.

A The New York Times korabeli beszámolója szerint a pár 2003-ban, egy divatbemutatón találkozott, s két évvel később egybekeltek. Bár Vanessa Trump a háttérbe húzódott, s csak ritkán írt róla a sajtó, a múlt hónapban azzal került be a hírekbe, hogy kinyitott egy gyanús anyagot tartalmazó borítékot, amelyeről a rendőrség később megállapította, hogy veszélytelen.