Létezik jó edző?

Többféle cikk, még tízes lista is terjed az interneten, hogyan lehet felismerni a jó edzőt. A tréner szerint nehéz meghatározni a tökéletes szakember ismérveit, hiszen mivel mindenben különbözünk, mások az igényeink, mindenki mással tud hatékonyan együttműködni. Ráadásul csak egy ideig. Bicskei Izabella szerint időnként ugyanis célszerű váltatni.

Az edzőtermeket és az ott dolgozó szakembereket két csoportra lehet osztani: „vannak menő és kevésbé trendi helyek, illetve trénerek. Ez azonban nem jelent minőségi különbséget is, ugyanis a kirakatban: újságokban, tévékben, interneten nem szereplők is – általában - jó szakemberek” - mondta a Népszavának Bicskei Izabella edző.

Az alapfeltétel, hogy egy edző megfelelő képzettséggel rendelkezzen, és az is, hogy folyamatosan tanuljon. Olyan gyorsan fejlődik a tudomány, hogy nem elég az évtizedekkel korábban megszerzett diploma. „Nem lehet, hogy egy edző ne ismerje az új trendeket, irányzatokat, elméleteket. Ezekről kellenek papírok is, az önképzés nem mindig elég” - mondta a szakember.

Egy megfelelően képzett, akár menőnek tartott szakember sem biztos, hogy jó edző, legalábbis mindenkinek. Ha ugyanis nincs „kémia”, azaz közös hullámhossz a tréner és a vendége között, nem hatékony a közös munka. Ezért, mielőtt választunk, el kell döntenünk, hogy szükségünk van-e egyáltalán személyi edzőre, vagy a csoportos óra is elegendő motivációt ad. Arra is választ kell kapnunk, magunktól, szükségünk van-e „korbácsra” vagy inkább egy csendes, támogató társ mellett tudunk fejlődni. Bicskei Izabella hozzátette, természetesen az is fontos, hogy az edző érezze, kinek, mikor, milyen „bánásmódra” van szüksége. Ez, bár fejleszthető, velünk született képesség és hasznos, ha ezt akár alkalmanként is tudja váltogatni az edző.

Illusztráció: Shutterstock

„Az alap, hogy az edző figyel a vendégére, de az is kell, hogy probléma esetén tudja, hova kell továbbküldenie, sőt el is kell tudnia engedni, ha már nem tud többet segíteni. Egyáltalán nem biztos ugyanis, hogy egy edző szolgálja éveken keresztül a fejlődésünket. Az edzőket időnként cserélgetni kell” - jelentette ki Bicskei Izabella. Régebben jellemző volt, hogy egy szakember – edző, gyógytornász, masszőr – mellett hosszasan elkötelezték magukat a vendégek, manapság a rengeteg új inger miatt fontos a változatosság. „Ha képzi magát, tovább maradhat, de időnként nyugodtan menjünk máshoz, is” - ajánlotta az edző, de mint mondta, az is előfordulhat, hogy évek múlva vissza lehet térni egy korábban bevált trénerhez.

„Van, hogy lebeszélek valakit magamról, mert az első beszélgetésnél érzem, nem rám van szüksége” - árulta el Bicskei Izabella. Ehhez az edzőnek tisztában kell lennie saját magával, a képességeivel. El kell képzelnie, milyen embereket, vendégkört szeretne bevonzani, kikkel tud foglalkozni. Ha ezt nem teszi meg, hamar elmehet a kedve, kiéghet, aminek az a következménye, hogy nem megfelelően foglalkozik az embereivel.

Barabás Júlia