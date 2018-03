Lévai és a Fidesz ajánlásait is lefoglalták Zuglóban

Elindult a rendőrségi nyomozás Zuglóban Lévai Katalin és a Fidesz ajánlásainak egyezősége miatt, derült ki a helyi választási bizottság szerda esti ülésén, írja az Index. Az érintett íveket lefoglalta a rendőrség.

Lévai Katalin azért nem indulhat jelöltként Zuglóban, mert mikor ajánlóíveit összevetették a Fidesz jelöltjének íveivel, 27 esetben teljes egyezőséget talált a választási iroda. Az ajánlások sorrendje is megegyezett. Ráadásul volt sok duplikáció is, vagyis ugyanaz a választópolgár kétszer is szerepelt az íveken.

Az ügy folytatásaként, a zuglói honlapon nyilvánosságra hozott jegyzőkönyv szerint Makranczi László jegyző, a helyi választási iroda vezetője szerdán azt közölte a választási bizottsággal, hogy "a mai napon a BRFK lefoglalta a két érintett párt ajánlóíveit".

A bizottság ülésen Schwarz-Kiefer Patrik, a helyi választási bizottság jobbikos delegáltja jelezte, hogy alaposan átnézte Lévai és a Fidesz íveit: "15 további ajánlóívet találtam, ahol 1-8 sorszámig teljes egészében megegyezik a sorrend" - mondta. A helyi választási iroda nem az összes ajánlást vetette össze korábban, ugyanis abbahagyta az ellenőrzést, amikor Lévai ajánlásainak száma 500 alá csökkent (innentől nem lehetett jelölt).

Az érintett véleménye az üggyel kapcsolatban:

Felháborítónak tartom, ami az Index.hu-n tegnap és a mai napon a zuglói jelölt állításommal és az ajánlóívek elbírálásával kapcsolatban megjelent. A cikk hamis állításokra és hazugságokra épül. Míg engem a helyi választási iroda még mindig nem értesített a fejleményekről, az Index.hu jól értesült újságírója már két rágalmazó és hamis cikket is megjelentett rólam. Az információk kiszivárogtatása és a titkos adatok kiadása a helyi választási iroda részéről bűncselekmény. Ezért az engem ért rágalmak miatt feljelentést teszek a rendőrségen.