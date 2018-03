Gyanús észak-koreai látogatás Svédországban

Az észak-koreai külügyminiszter váratlanul Svédországban bukkant fel pénteken: a látogatásnak egyesek szerint köze lehet Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un májusra tervezett találkozójához.

Phenjani tájékoztatás szerint a külügyi tárca vezetője a „bilaterális kapcsolatok, és közös érdekeket érintő ügyek” miatt utazott Svédországba.

Nemzetközi megfigyelők szerint azért is „gyanús” a skandináv országban tett látogatás, mert Svédország a történelem során számos alkalommal töltött be közvetítői szerepet. A találgatások szerint akár most is erre készülhetnek, hiszen a tervek szerint az amerikai-észak-koreai csúcs keretén belül májusban tárgyalóasztalhoz ül Donald Trump és Kim Dzsong Un.

Stefan Lofven svéd kormányfő a TT svéd hírügynökségnek azt nyilatkozta: amennyiben a felek szeretnék, hogy Svédország szerepet játsszon a törtnelmi találkozó lebonyolításában, Stockholm készen áll erre.

Az Egyesült Államok csupán annyit mondott az ügy kapcsán, hogy értesültek a vizitről, de nem tudják, hogy köze van-e a közelgő csúcshoz.

Mint arról korábban beszámoltunk, amennyiben létrejön, történelmi találkozó lesz a májusi.