Magas vérnyomás - Több mint egy érték

A magas vérnyomás extra terhet ró a szervezetre, ezért gyengítheti a szívet és az ereket – mondta dr. Kapocsi Judit, a Budai Kardioközpont magasvérnyomás és érkockázat specialistája.

Még mindig él az a tévhit, hogy mivel a magas vérnyomás jellemzően nem okoz zavaró tünetet, nem is igényel kezelést. Sokan csak a következményeivel fordulnak orvoshoz, pedig a kezeletlen magas vérnyomás alattomosan, számos módon károsíthatja a szervezetet.

Mivel a szívnek nagyobb nyomással szemben kell pumpálnia a vért, az erőfeszítés idővel a szív izmainak megnagyobbodását is okozhatja, ami akár veszélyes állapothoz is vezethet: okozhat szívinfarktust és a szívelégtelenséget is. Az emelkedett vérnyomás hozzájárul a stroke kialakulásához, és a szív-, érrendszeri eredetű demencia megjelenéséhez, mert a vérellátás zavara miatt kevesebb oxigén és tápanyag jut az agyba. Okozhat vesekárosodást is, komolyan sérülhet a kiválasztás, a salakanyagok kiszűrése. Ráadásul ördögi a kör, ugyanis a vesekárosodás tovább emeli a vérnyomást. A kezeletlen magas vérnyomás okozhat perifériás keringési elégtelenséget is, amire hideg, zsibbadó lábak és a járás közbeni fájdalom hívhatja fel a figyelmet. Gyakran egy szemvizsgálaton derül ki a magas vérnyomás, ugyanis a szem kapillárisainak szűkülete, megvastagodása, esetleges szakadása árulkodó jelek. Ezek ugyan nem okoznak feltűnő látásromlást, legfeljebb fejfájás, szédülés, esetleg kettős látás jelentkezhet, de ezek is főként csak az előrehaladott stádiumokban és komplikációk esetén. Előfordulhat, hogy a magas vérnyomás okozta érkárosodás következtében nem jut elég vér a péniszbe.

Változtak a fokozatai

Nem mindenki van tisztában azzal, hogy létezik optimális és magas normális vérnyomás is, valamint, hogy a magas vérnyomáson belül is vannak fokozatok. Nemrégiben megváltozott a magas vérnyomás definíciójára és kezelésére vonatkozó irányelv az American Heart Association és az American College of Cardiology, a két legjelentősebb amerikai szakmai szervezet szerint. 14 éve ez az első jelentős változás az ajánlásokban. Az új protokoll szerint már a 130/80-as vérnyomás is magasnak számít majd, szemben a világ többi részén még mindig érvényben lévő 140/90-es értékkel. A változtatás célja, hogy a még nem kirívóan magas vérnyomású, de már veszélyeztetett betegeket figyelmeztessék az orvosok a magas vérnyomás veszélyeire, és még azelőtt életmód változtatásra buzdítsák őket, hogy gyógyszeres kezelésre szorulnának. „A 130-139/ 85-86 Hgmm magas normális vérnyomásnak tekintendő. Ezt azért érdemes külön hangsúlyozni, mert az amerikai ajánlások tulajdonképpen csak erre az értékre helyeztek nagyobb hangsúlyt. Nem mondtak újat, hiszen eddig a 140/90 alatti értékeket soroltuk a normál tartományba, de már a tartományon belül is megkülönböztettünk három csoportot. Ebben a magas normális csoport az, amelyikre az amerikai kardiológusok ezután nagyobb figyelmet fognak szentelni” – mondta dr. Kapocsi Judit PhD, a Budai Kardioközpont magasvérnyomás és érkockázat specialistája.

Illusztráció: AFP

Az alábbi felsorolás a Magyar Hypertonia Társaság szakmai irányelveit tartalmazza 2015-ből. Az első értékek a szisztolés, a második értékek a diasztolés vérnyomásértékekre vonatkoznak és Hgmm-ben értendők.

A vérnyomásértékek fokozatai Optimális vérnyomás: <120 és <80

Normális vérnyomás: <130 és <85

Magas normális vérnyomás: 130-139 vagy 85-89

I. fokozatú enyhe hypertonia: 140-159 vagy 90-99

Alcsoport - határérték hypertonia: 140-149 vagy 90-94

II. fokozatú középsúlyos hypertonia: 160-179 vagy 100-109

III. fokozatú súlyos hypertonia: >=180 vagy >=110

Izolált szisztolés hypertonia: >=140 és <90

Alcsoport- határérték izolált szisztolés hypertonia: 140-149 és <90

Mára annyi változott az irányelvekben, hogy a kardiológusok úgy vélik, hogy nem szükséges 120/80 alá vinni a vérnyomást. A magas normális tartományba eső embereknek viszont tudniuk kell, hogy a későbbiek folyamán nagyobb eséllyel válnak hypertoniássá, mint azok az emberek, akiknek az optimális és a normális tartományban vannak az értékeik. Az izolált szisztolés hypertonia pedig annyit tesz, hogy csak első érték minősül magasnak – ahogyan az gyakran megfigyelhető az idősödéssel és a súlyos érelmeszesedés okán.

Egyéni értékeket kell megcélozni

Magas vérnyomásról csak akkor beszélhetünk, ha térben és időben egymástól elkülönítve ellenőrizzük a vérnyomást, és azt találjuk, hogy nyugalmi állapotban végzett legalább két, három mérés során a vérnyomás értéke 140/90 Hgmm, vagy ennél magasabb. Ekkor ki kellene vizsgáltatni magunkat. „Az hozhat tartós, jó eredményt, ha a célértékek meghatározását mindig az adott személy állapotához igazítjuk. Ezeket az értékeket és a kezelés összetevőit – tehát az életmódot és az esetleges gyógyszeres kezelést - időről időre felül kell vizsgálni és szükség esetén korrigálni – hangsúlyozta dr. Kapocsi Judit.