Megosztó ötlet - Zsidó pogrom elől kell menekülni egy szabadulószobában

"Családbarát szórakozás" - állíja magáról a nemrég nyílt brooklyni szabadulószoba, ahol a vendégek szórakozás közben egy 19. századi orosz zsidóellenes pogrom közepén találják majd magukat, írja a Metro.us.

Sokan nem éppen ilyen szórakozást szánnak gyerekeiknek, mások viszont védelmükbe veszik a One Before nevű cég vállalkozását. "Nem a pogrom a központi elem, hanem a zsidóság múltszázadi kivándorlása Oroszországból" - mondta erről a Metropolnak valaki, aki már kipróbálta a szobát. Más résztvevők is hasonlóan írnak az élményről, amit nagyon élethűnek tartanak, és ahol a szokásos "kiszabadulás" helyett olyan feladatokat kapnak, mint a számítógép megszerelése "nagymamájuknak", aki közben sütivel kínálja őket.

A szabadulószobát létrehozó Arthur Kurzweil erről úgy nyilatkozott, eredetileg ő maga akarta saját családjának és zsidóságának történetét megismerni. Mikor ez sikerült, úgy döntött, megosztja másokkal az élményt: csaádja különleges és hányattatott múltjából merítve hozta létre szabadulószobájának történetét. A résztvevők a múlt és identitás keresésének izgalmait élhetik át elsősorban, miközben egy-egy alkalommal meg is elevenedik körülöttük a történelem. Kurzweil hamarosan egy újabb szobát is megnyit: abban a varsói gettóból indulva 20 generációt utazhatnak visszafelé a "játékosok".