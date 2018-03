Kácsor Zsolt: Védett úton közlekedik emberünk

Azt mondják, választás lesz Magyarországon, de én ezen csak röhögök. Te hallottál már olyan maffiafőnökről, akit szavazással váltottak le? Mert én még nem, pedig amikor még aktív belügyes voltam, megismertem néhány nehézfiút. Oké, az igazi nagyágyúknak Magyarország kispálya, de ha téged egy senkinek néznek, akkor egy kispályán is le tudják rúgni a vesédet. S olyankor jössz rá, hogy nincs aki megvédjen, mert ebben az országban a hatóság a maffiának falaz. De nem ám csak a legfelső szinten, hanem az utolsó szemétdombon is, amit ezek maguknak összekapartak.

Van egy haverom, akinek a kocsijába egy polgármester felesége hajtott bele szabálytalanul, és nem a polgármester feleségét ítélték el, hanem a haveromat. Pedig az esetet felvette a köztéri kamera. Nem hiszed, Zsolt? Na nézd csak, mutatom a felvételt a telómon. Védett úton közlekedik emberünk és eléje hajt a polgármester felesége. Az asszonykának STOP táblája volt, meg is állt, aztán úgy döntött, elindul. És durr, bele a haverom kocsijába. A szomszéd városból jöttek rendőrök helyszínelni, a haveromat megszondáztattak, de azt nem látta senki, hogy a polgármesterné szondát fújt volna. Ez egy kisváros a világ végén, érted, itt mindenki mindenkit ismer. A rendőrök gazsuláltak az asszonynak, a haveromat meg sértegetni kezdték. Azt mondták neki, hogy hülyegyerek, öcsipók, beviszünk hetvenkét órára, ha megszólalsz. A baleset után neki kellett feltakarítani a törmeléket a rendőrök parancsára.

A haverom perre ment a karambol miatt, mert nem ő volt a hibás. Egymilliót fizetett az autójavításra, a pénzéhez akart jutni. Fel akarta jelenteni a rendőröket is, aztán úgy döntött, nem vesz még egy terhet a vállára. Félt, hogy rászállnak. Így is sokan fenyegették, azt akarták, hogy álljon le, ne pereskedjen a helyi nagyfiú feleségével. De hát hajtotta az igazságérzete. Hiszen nem ő volt a vétkes. Nem ő indult el a STOP táblánál. Nem ő hajtott bele a másik autóba. Aztán menet közben kezdett rájönni, hogy nem is ő volt az, aki védett úton hajtott, hanem a polgármester felesége. Ezek mind védett személyek, érted? A helyi nagyfiúk, a polgármesterek, a pártelnökök, a képviselők, ezek mind azt hiszik, hogy nekik mindent lehet, neked semmit. Leszarják, hogy neked van igazad, a pofádba röhögnek a bíróságon, mert megtehetik. Úgy viselkednek, mint a középkorban a nemesek. Ha a középkorban nemes ember voltál, elmehettél a királyig is pereskedni, és nem ítélhetett fölötted az úriszék. És tudod, hogy ki volt a középkorban az úriszék? A helyi földesúr. Ha nem volt nemesi kutyabőröd, akkor egy senki voltál, aki nem fellebbezhetett sehová. Most ugyanitt tartunk megint. Felálltak a helyi úriszékek, és az ember úgy érzi, nem tehet ellenük semmit. Hová fellebbezzél? Mindenütt ők a basák. A nyakunkra ültek ezek a felkapaszkodott senkik, akik nem hagyják magukat leváltani. Te azt hiszed, hogy ez a kiváltságos réteg a vesztes választás másnapján belenyugszik a vereségbe? Azt hiszed, hogy a kiskirályok önként feladják a várat? Azt szoktam olvasni az interneten, hogy Magyarországon oligarchák vannak, de én ezen is csak röhögök. Ebben az országban csak egy igazi oligarcha van, és éppen ő van hatalmon. Ő mindig védett úton közlekedik, mert neki ebben az országban nincsen másodrendű út. Szoktam látni a konvoját Pesten, és újabban meg se lepődöm rajta, hogy ez az ember már akkor is kék villogóval száguld, ha lopni megy.

De a haverom nem az a fajta, aki könnyen feladja. Nem nyugodott bele, hogy nem a vétkest vették elő. Erre föl mi történt? Ő baszott rá, ez az igazság. Mit számít egy köztéri kamera felvétele? A haverom a pert jogerősen elbukta. Kapott egy 75 ezer forintos pénzbírságot, a nyakába varrták a 200 ezres perköltséget, és eltiltották a vezetéstől három hónapra. Emiatt elvesztette az állását, mert a jogsi a munkájához kellett. Mindene ráment a perre, de nem adja föl. Hiába bukott jogerősen, az ügyvédje perújítási kérelmet nyújtott be a Kúriához. Most arra várnak, hogy a Kúria elfogadja-e a perújítást. Ha igen, akkor kezdődik minden elölről. A haverom ilyen ember. Nem adja föl. Szerintem előrébb tartana az ország, ha senki sem adná föl olyan könnyen. Az nem lehet, hogy veled vitetik el a balhét, hogy a polgármester felesége megússza. A haverom a múltkor azt mondta, hogy ha a Kúria nem hagyja jóvá a perújítást, akkor ő a pápához is elmegy. Na, erre kíváncsi leszek. Kíváncsian várom a továbbiakat, mert ez a Ferenc pápa fasza gyereknek tűnik. Ezt onnét tudom, hogy a kormánysajtó szidja, mint a bokrot. Nagyon szurkolok a haveromnak, hogy a bíróság végre kimondja: neki van igaza. Majdnem úgy fogalmaztam, hogy ebben a perben nem csak a haveromnak drukkolok, hanem az egész országnak. Hiszen azt mondják, választás lesz Magyarországon. De én ezen csak röhögök. Régen elmúltam ötven éves. Nem hiszek semmiben.

Kácsor Zsolt