Nyugat-Európa megkergült?

Megállíthatatlan földrészünk új gondolati divathulláma? Az első jelek már akkor észlelhetőek voltak, amikor három éve Varsóban Kaczynski és gárdája kerekedett fölül: borzongatón hangzott el hisztérikus kitörése, hogy „veszélyes élősdiek jönnek, öltsünk páncélt, légmentesen zárkózzunk be, reteszeket a határokra”. Ki hitte volna, hogy az ígéretes európai gondolattal, az uniós szemlélettel szemben terjedni fog ez az indulat? Mára bekövetkezett.



Itt állunk immár 2018 tavaszán, és Nyugat-Európában növekszik a megkergültek tábora. Már Németországban, a Bundestagban is fölbukkant egy makacs ultrakonzervatívnak tekinthető tömb, amely igyekszik mind több borsot törni Angela Merkel orra alá. Valamelyest az ő térnyerésükkel is összefüggött, hogy Berlinben hónapokig nem volt igazán hatékony központi vezetés. Hamarosan következett Ausztria, majd Csehország. Prágában nemcsak a parlamenti választást nyerték meg a populisták, az idei elnökválasztáson az euroszleptikus Milos Zeman győzött. Európa több pontján erősödnek a hangok, óvakodjunk, mert terjed a kulturális bizonytalanság, jönnek a hordák, nincs, ami fékezhetné ezt a visszaszoríthatatlan hullámot.



És íme, elérkezett az olasz meglepetés is. Valójában nem is az, mert Olaszországban sosem tűnt el teljesen nyomtalanul a feketeinges múlt, szórványosan jöttek hírek, hogy a karfölemelgetéses köszöntés képtelen végleg kimenni a divatból. A menekültválság különösen súlyosan érintette Itáliát, ezért az idei választás egyik kétségtelen győztese az euroszkeptikus és bevándorlásellenes Északi Liga lett.



Földrészünk józan újságjai már néhány hete keserűen panaszolják, hogy mintha a Nyugat demokráciái is ingatagabbá válnának a populista jelenségekkel szemben. Az ottani közhangulat szerencsére még ösztönösen védekezik, fölfigyel a mind idegesítőbb jelenségekre, de azért teljesen nem érzéketlen a fertőzésekre se. Szépen lassan máris terjednek. Érzékenyebben ügyelni rájuk azért is nagyon indokolt, mert szaporodnak olyan jelek is, hogy nagyobb a veszély: Európánk nem sziget, az óceán túlpartjáról is érkeznek kihívások. Brüsszellel és az uniós törekvésekkel szemben már izmosodnak a támadások. Putyin odaát szeplőtlen jó barát még nem lett ugyan, de rokonszenv üzenetek érkeznek hozzá, akárcsak e közép-európai tájakról is.



A világ mozgolódik, valami szüntelenül történik, és a legfrissebb események a legkevésbé sem bátorítók. A migráció-ellenes őrület, amely szépen lassan terjedni látszik, megdöbbentő iramban már Nyugat-Európa egyes tájain is, indokoltan gerjeszt növekvő szorongásokat.

Várkonyi Tibor újságíró