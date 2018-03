Bankáldozat

Aligha tévedünk, amikor azt állítjuk, hogy a nemzeti ünnepen a két Csányi Sándor közül ezúttal a színész volt a boldogabb. Míg ő Érdemes művész lett, a bank- és futballvezér számára feltehetően 2018 egyik legkeserűbb napja volt ez az esős, márciusi csütörtök. Ami még arra is árnyékot vetett, hogy nem is oly rég a tekintélyes Forbes magazin ismét a világ leggazdagabb embereinek sorába jelölte: az 1999. helyet foglalja el a lap által 1,14 milliárd amerikai dollárra becsült vagyonával. Még az is csekély vigasz lehetett számára, hogy immáron a FIFA alelnöki posztja is az övé.

Bár Csányi Sándor az agrár és ingatlan befektetései révén sem mondható sikertelennek, nevével mégiscsak az általa 26. éve vezetett OTP-bankcsoport forrott össze. És éppen innen kapta március 15-e délutánján azt a pofont, amelyre titkon azért számíthatott. A rossz hír azokban a percekben érkezhetett meg, amikor Orbán Viktor összeterelt népes hallgatósága előtt a Kossuth téren a globalizmus elleni harc megüzenésével viaskodott. Az a miniszterelnök, akinek további kormányzása mellett lándzsát tört a bankár, Orbánban vélvén felfedezni annak zálogát, hogy folytatódik hazánkban a stabilitás megvalósulása.

De mi is tette oly keserűvé Csányi Sándor szája ízét? Az történt, hogy a Román Nemzeti Bank nem járult hozzá, hogy az OTP Bank Nyrt. megvásárolja a National Bank of Greece csoporthoz tartozó Banca Romaneasca SA pénzintézet 99,28 százalékos részvénycsomagját. Az elutasítás okáról nem tájékoztatták a kikosarazott kérőt, üzleti titokra hivatkozva. A gazdasági világválság óta ez az első eset, hogy a román jegybank nem járul hozzá egy bankügylethez, amelyben a felek már megegyeztek.

Azt nem lehet mondani, hogy a legnagyobb magyar pénzintézet nem kívánatos lenne keleti szomszédunknál, hiszen 2014-ben megvásárolhatták a Millennium Bankot. Az ok ennél prózaibb: Romániában sem lelkesednek egy olyan országból származó befektetőért, amely miniszterelnökének az Európai Unióról mindössze az ellene folytatott harc jut az eszébe.

Bonta Miklós