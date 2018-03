(H)idegháború

Úgy érezhetjük magunkat, mintha visszaforgatták volna az idő kerekét. A kettős ügynök, Szergej Szkripal és lánya brit területen történt megmérgezése után ismét visszatért a hidegháborús retorika. London 23 orosz diplomata kiutasításáról döntött, amire a Kreml brit diplomaták kiutasításával válaszolt.

Az ügy számos kérdést vet fel. Nehezen magyarázható az, ha valóban az orosz titkosszolgálat áll a mérgezés mögött, miért használtak olyan anyagot, amelyről egyértelműen kimutatható, hogy egykor orosz területen fejlesztették ki. „Olyan, mintha valaki szándékosan hagyta volna a helyszínen az ujjlenyomatát” – közölte egy biztonsági szakértő. Theresa May keddi beszédéig a hajmeresztő túlzásokra képes brit sajtó is visszafogottan értékelte az oroszok esetleges szerepét. Egy tory képviselő azzal magyarázta a furcsaságokat, hogy Moszkva így akarta mindenki tudomására hozni: bármit megtehet.

A kételyek azért megmaradtak, bár az is igaz, Oroszországot sem kell félteni. A Kreml még azt is tagadja, hogy a szovjet érában vagy utána létezett egyáltalán ideggáz kifejlesztésére vonatkozó program - ami azért elég megmosolyogtató állítás. Tény viszont, hogy belpolitikai szempontból May számára nem jött rosszkor a botrány. Népszerűségi mutatói hónapok óta negatív rekordokat döntögetnek, a Munkáspárt már 7 százalékkal előzi meg a torykat. A brit kormányfő azonban mostani határozott fellépésével azokat az erényeit csillogtathatta, amelyek révén egykor belügyminiszterként oly népszerű lett: igazi vasladyként viselkedik.

Mostani határozottsága azonban nem jellemzi őt a Brexit-tárgyalások során. A Szkripal-üggyel lehet, hogy ideiglenesen képes lesz feljebb hozni a torykat, a brit kormányfő sorsa azonban már hónapokkal ezelőtt megpecsételődött. A toryk csak a Brexit-tárgyalások végéig tartanak ki mellette, utána rögvest megszabadulnak tőle.

Rónay Tamás