Az új NAT nem titkos, csak hallgatnak róla

"Semmi sem titkos" - nyilatkozta a Népszavának az új Nemzeti alaptantervvel kapcsolatos munkálatokról Csépe Valéria még tavaly szeptemberben. A NAT megújításáért felelős miniszteri biztos azt is elmondta, a fejlesztő munkának 2017 december vége az egyik sarokpontja, amikorra több kérdésben - például a kilenc évfolyamos általános iskola ügyében - el kell dőlnie annak, milyen irányba haladjanak tovább. Lapunk az elmúlt hónapban több alkalommal is próbálta keresni a miniszteri biztost és titkárságát, ám e-mailjeinkre, SMS üzeneteinkre nem kapunk választ, telefonhívásainkat sem fogadják.

Pedig Csépe Valéria szeptemberben még arról beszélt, 2018 tavaszára már lesz egy olyan NAT-koncepció, amit szakmai konferenciákon is bemutathatnak. A Népszava még tavaly márciusban megszerzett egy, a Köznevelési Kerekasztal berkeiben bemutatott előzetes koncepciót, ám Csépe szerint az nem egy kiforrott anyag, ne is lehet igazi koncepciónak tekinteni - csakhogy azóta sem ismerünk mást.

Nemrég a mintegy 60 szakmai szervezetből álló Civil Közoktatási Platform (CKP) próbált megtudni valamit a NAT-fejlesztésekről, ám levelükre a törvényes határidőn belül sem jött válasz a Balog Zoltán vezette Emberi Erőforrások Minisztériumától. Miután a CKP bejelentette, az ombudsmantól kérnek segítséget, jött is a minisztériumi válasz. Ez egyetlen érdemi információt tartalmazott, mégpedig azt, nem biztos, hogy a kormány tartani tudja az új NAT bevezetéséhez tervezett eredeti határidőt.

"2018. márciusában járunk, és a szakminisztériumnak fogalma sincs arról, hogy a korábban 2019. szeptemberétől bevezetendőnek gondolt, új Nemzeti alaptanterv egyáltalán mikorra készülhet el, és pláne, hogy mikortól léphet életbe" - írta a CKP.

Csépe Valériától mi azt is szerettük volna megtudni, hogyan jelenne meg az új Natban a "hazafias nevelés". Sipos Imre miniszteri biztos nyilatkozta tavaly októberben, hogy "nem lehet olyan új tartalmi szabályozás, amelyben ez ne lenne hangsúlyos". Rákérdeztünk arra is, pontosan milyen pedagógiai módszerekkel lehetne tudatosítani a diákokban "a haza védelmének fontosságát" (merthogy Sipos szerint ez is kiemelt cél). Reméljük, kérdéseinkre előbb-utóbb mi is választ kapunk.

Juhász Dániel