Paula Hawkins A víz mélyén című második könyve a mű végén is képes meglepni az olvasót.

Paula Hawkins 2015 januárjában robbant be a köztudatba és szerzett világhírnevet A lány a vonaton című regényével. Könyve hatalmas sikert aratott, közel húszmillió példányban kelt el, világszerte több mint negyven különböző nyelvre fordították le. A regényből készült film pedig hasonló népszerűségnek örvendett. Ezek után nem meglepő, hogy a brit író második könyvének megjelenését is sokan várták.

A víz mélyén központi kérdése a jelenre vonatkozik: Hogyan halt meg Nel Abbott? A választ azonban a múlt adja, amely különböző módokon tárul az olvasó elé.

Hawkins rengeteg szereplővel dolgozik, de a fejezetek stílusa meghatározza, hogy kik a regény főbb karakterei. A fontosabbakról (Jules, Lena, Erin, Sean) szóló fejezetek elbeszélői maguk a szereplők, akik olykor a múltba is visszarévednek. Ezzel szemben a többiek történetét egy tárgyilagos, külső elbeszélő közvetíti.

A regényben nemcsak a szereplők előélete fontos, hanem a helyszín előtörténete is. Nel Abbott ennek lesz a megszállottja és végül itt is hal meg. Könyvében a Fojtószakasz több százéves mítoszáról akarta lerántani a leplet. A regény során ebből kapunk rövidebb részleteket. Ezek is segítenek abban, hogy ahogy haladunk előre az időben, egyre világosabbá váljon, hogy Beckford nem az öngyilkosok paradicsoma, hanem az a hely, ahol megszabadulnak a zűrös nőszemélyektől.

A thriller hangulatát nagyon jól adja vissza az író. Habár nyár végén játszódik a történet, olvasás közben csak a sötét, hideg, borús idő juthat az eszünkbe. A regény nagyon távolról indít, ám ahogy halad előre a cselekmény, úgy kezdenek ezek a szálak összeérni. Az olvasó ezzel párhuzamosan kezd el gondolkodni, és ahogy zajlik a cselekmény, úgy igazolódik be minden sejtésünk. Így a tetőpont sem okoz akkora katarzist. A rejtély megoldódik, mindenki új életet kezd. Gondolnánk, vége.

A mű utolsó bekezdése azonban mindent átír és megváltoztat az olvasóban, aki megdöbbenve jön rá arra, hogy a valódi megoldásnak még csak a közelében se járt olvasás közben.

Info: Paula Hawkins

A víz mélyén

21. Század Kiadó

Kerek István írása a Népszavának