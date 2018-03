NB I - Újoncok a bajnokesélyeseknél

Az előzmények ismeretében a listavezető Ferencváros és a labdarúgó NB I 23. fordulója előtt a második helyen álló Videoton sem számíthat könnyű mérkőzésre szombaton.

Otthon, édes otthon!

Az FTC a Balmazújváros múlt heti, 5-0-s hazai "lelépése" után újfent saját stadionjában szerepelhet, ez pedig általában nem rossz előjel: a klub 30. bajnoki elsőségére hajtó együttes a Groupama Arénában a jelenlegi szezonban kilenc győzelem mellett csak kétszer játszott döntetlent, azaz élvezi a hazai pálya előnyét. A két héttel korábbi, némileg váratlan, DVTK elleni 2-1-es vereség után egy újabb jó teljesítménnyel biztosan megőrizné hárompontnyi fórját a Ferencváros a Videoton előtt.

"Mindig fontos, hogy egy elveszített meccs után gyorsan visszataláljunk a jó útra, külön öröm, hogy legutóbb, a Diósgyőr elleni vereség után meggyőző különbséggel tudtunk győzni. A Groupama Arénán kívül többször is voltak problémáink a szezon során, ám az idegenben szerzett pontszámunk azért talán így sem annyira rossz (olyannyira nem, hogy a vonatkozó tabellát is az FTC vezeti – a szerk.). Javulnunk kell házon kívül is, hiszen a tavasszal még Újpesten, Debrecenben és a Videotonnál is vendégségben fogunk szerepelni" – nyilatkozta lapunknak a Ferencvárost felkészítő Thomas Doll.

A 23. forduló programja Videoton–Balmazújváros 17.00 Felcsút (tv: M4 Sport) Budapest Honvéd–Haladás 17.00 Bozsik-stadion Vasas–DVTK 17.00 Szusza Ferenc Stadion Paks–Újpest 17.00 Paks Debrecen–Mezőkövesd 17.00 Debrecen, Nagyerdei Stadion FTC–Puskás Akadémia 19.30 Groupama Aréna (tv: M4 Sport)

Ezúttal egyébként az a Puskás Akadémia vendégszerepel majd az Üllői úton, amely a nyári nyitányon ugyanúgy 1-1-re végzett Budapesten a zöld-fehérek ellen, mint októberben, Felcsúton, 2018-ban viszont még nem nyert a bajnokságban, így a kieső pozíció közelébe sodródott. Ezúttal vajon könnyebb dolga lehet a Ferencvárosnak?

"A legutóbbi meccsünkön is mi voltunk a jobbak, 1-0 után viszont nem tudtuk lezárni a mérkőzést, majd kaptunk egy véleményes tizenegyest, amely miatt két pontot elveszítettünk – emlékeztetett a német szakember. – Szerintem ezt a játékosaim sem felejtették el. Otthon mindig támadófocit játszunk, a szurkolóink támogatásával pedig minden esélyünk megvan arra, hogy szombaton legyőzzük Puskás Akadémiát."

Érdekes módon a Videoton is az FTC-hez hasonló helyzetben van: "papíron" ugyan könnyűnek ígérkezik a Balmazújváros vendégjátéka, ám a kiesés elkerüléséért küzdő újonc tavaly ősszel kétszer is 1-1-re végzett a székesfehérváriakkal. Hazai környezetben viszont még a Videoton sem talált még legyőzőre a jelenlegi kiírásban.

A tavaszi idényt a harmadik helyről váró Debrecen ugyanezt nem mondhatja el magáról, a hétszeres bajnokcsapat meglepő vereséget szenvedett februárban a megyei rivális balmaziakkal, legutóbb pedig az újpestiekkel szemben is pályaválasztóként. Az együttes vezetőedzője, Herczeg András a múlt heti kudarc után arra figyelmeztetett, hogy még a DVSC élvonalbeli tagsága is veszélyben lehet, ennek kapcsán arra voltunk kíváncsiak, hogy az ominózus nyilatkozat mennyire írható a vesztes párharc utáni indulat számlájára?

"Már az ősszel is utaltam rá, hogy amikor nem számíthatok mindenkire az alapcsapatomból, gondjaink lehetnek. Éppen ezért nagyon mérges voltam az utolsó őszi játéknapon, amikor két játékosomat kiállították, Jovanovicot ráadásul a fegyelmezetlensége miatt el is tiltották, mert látható, hogy a mi keretünk nem bírja el a meghatározó emberek kiválását. Két mérkőzést elveszítettünk otthon, így kénytelenek vagyunk hátrafelé is nézelődni, hiszen a mezőny nagyon együtt van, alig 10 pont a különbség a dobogós pozíció és az utolsó hely között. Észnél kell lennünk, erre szerettem volna felhívni a figyelmet" – felelte érdeklődésünkre Herczeg András, aki a sereghajtó Mezőkövesd ellen javíthat a Debrecennel.

A hazai pálya előnye a dobogós hármas sikerét ígéri, ám ne feledjük: nem mindig érvényesül a papírforma a futballpályán.

Hatos Szabolcs