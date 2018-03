Putyin utolsó nagy dobására készül

A vasárnapi szavazáson való részvételre buzdította egy péntek hajnalban nyilvánosságra hozott felvételen az oroszokat Vlagyimir Putyin. A Russia Today tévécsatornán bemutatott videóban az orosz elnök azt emelte ki, hogy mindenkinek személyes joga, hogy egy szabad választáson kire adja voksát, de aki távol marad az attól fosztja meg magát, hogy véleménye szerepet játsszon ezen a döntő és jelentős választáson.

„Meggyőződésem, hogy mindnyájunkat érdekel az ország sorsa. Ezért kérlek benneteket, hogy menjetek el szavazni vasárnap. Éljetek a jogotokkal, hogy dönthettek jövőtökről” – fogalmazott felhívásában a Kreml jelenlegi és minden bizonnyal jövőbeli ura. (A választás szabadságának mértékét jelzi, hogy az egyetlen számottevő riválist, Alekszej Navalnijt kizárták a versenyből egy koncepciós perben kiszabott ítélet miatt.)

Nem véletlenül buzdítja szavazásra népét Putyin, hiszen a 18 éve Oroszország élén álló politikus győzelmét ugyan semmi és senki sem veszélyezteti, de a lakosság évek óta növekvő passzivitása, a szabad választás illúzióját fenntartani nem akaró elégedetlenek egyre nagyobb arányban döntenek a távolmaradás mellett. Az alacsony részvétel melletti megválasztás pedig beárnyékolná Putyin utolsó mandátumát.

Még hivatalos jelölése előtt felmerült nyilvánosan is annak a lehetősége, hogy újabb győzelme után az elnök alkotmánymódosítással próbál majd örökös teljhatalmat szerezni magának. A jelenlegi alkotmány szerint ugyanis nem indulhat a következő választáson, az egymást követő két 6 éves mandátum után. Első alkalommal két négyéves ciklus után Putyin miniszterelnök lett, helyet cserélve bizalmasával, Dmitrij Medvegyevvel, majd visszatért immár hat éves mandátumra. Most kezdődő elnöksége 2024-ben jár le, 72 éves korában, leghamarabb 76 évesen jelentkezhetne újra elnöknek. Távlati terveiről nem beszélt, de azt nyilvánosan megígérte, hogy tiszteletben tartja az alkotmányt.

A választás napjának időzítése is Putyin győzelmét hivatott szolgálni, hiszen március 18-a a Krím félsziget Oroszországhoz csatolásának napja, az a momentum, amely a legnagyobb népszerűséget biztosította számára, és amelyet sem a nyugati szankciók, sem az ország egyre erősödő nemzetközi elszigetelődése, sem az orosz gazdaság gyengélkedése nem tud megingatni.

Városok passzív lázadása